La recién decretada ciclovía en la avenida 5 de Julio por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, es un nuevo espacio para el sano esparcimiento que puede llegar a ser un ejemplo para otras ciudades del país, sobre todo por la importancia de contar con un área que permitirá doblegar los efectos del encierro por la pandemia del coronavirus.

Así lo expresó el director técnico de la Federación de Ciclismo del Zulia, profesor Olegario Pacheco, luego de la firma del decreto que entrega al pueblo maracaibero una vía para la recreación.

«Vi mucha participación de personas de todas las edades, tanto caminando como en bicicletas, solo hay que hacer unos correctivos mínimos hacía nuestra ciudadanía, en lo que corresponde al uso de los canales para los caminantes y trotadores y para los ciclistas», sostuvo el dirigente deportivo.

Al respecto el alcalde Casanova dijo que la Alcaldía de Maracaibo creará el movimiento de Guardianes Voluntarios de la Ciclovía 5 de Julio, para lo cual se contará con Pacheco, quien será uno de los formadores del contingente de guardianes, que velarán por el buen uso de la Ciclovía 5 de Julio, como un espacio de sano disfrute diario desde las 5:00 de la tarde hasta las 7:30 de la noche.

También el director de Ciclovías de Maracaibo, Ángel López, aplaudió el decreto municipal de la ciclovía en 5 de Julio, porque permite normar el uso de la emblemática avenida y dar toda la legalidad posible a esta vía, para que las personas puedan experimentar el uso de la bicicleta de forma segura y asumir tareas diarias en este medio de transporte y recreación.

Fotografía: José Zambrano. Oficina de Comunicación e Información.

Federación de Ciclismo: La ciclovía de 5 de Julio es un ejemplo a seguir was last modified: by

En : Noticias Nacionales