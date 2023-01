Florida Se Proyecta Como Un Estado Criptográfico

El tema de las criptomonedas para Estados Unidos resulta bastante contradictorio, en consecuencia que es uno de los países en donde existen más inversionistas y usuarios del mercado financiero digital y a su vez el que mayor regulación pretende imponer sobre el sector. Para más información haz click en este enlace https://bit-es.co/

Las constantes intensiones de regulación del mercado criptográfico en los Estados Unidos se encuentra estrechamente vinculado con la futura creación del dólar digital, con el objetivo de lograr el control de los factores macroeconómicos que afectan las economías en el mundo.

La supervisión y creación de políticas que hagan seguimiento por parte de las autoridades a los activos digitales representa la estrategia ideal para el gobierno poder considerar todos los elementos necesarios para una futura moneda digital respaldada.

Son muchos los aspectos que se consideran por parte de los países al momento de integrarse a una economía digital, no son pasos rápidos sino firmes y con las bases legales oportunas para evitar futuras complicaciones que se conviertan en un dolor de cabeza para los gobiernos y los ciudadanos.

Recientemente un estudio de mercado que se aplicó en todo el territorio norteamericano arrojó resultados relacionados a la preparación que tienen todos y cada uno de los estados del país con relación a una futura adopción de las criptomonedas como instrumentos financieros.

Florida figura entre los 50

A nivel general las criptomonedas no han tenido la misma aceptación y dominio en todo el país Norteamericano lo que sin duda representa la visión de futuro que pueda tener esta nación con relación a las monedas digitales.

Una de las regiones participantes con mayor dominio del sector cripto ha sido el estado de Florida y que a la fecha se encuentra mejor preparada frente a una posible adopción del mercado de criptoactivos.

En este sentido no se trata solo de una adopción en cuanto al uso sino también a la disposición de crear la infraestructura adecuada que contribuya a la sostenibilidad de las criptomonedas en cualquiera de las jurisdicciones que conforman dicho estado.

Uno de los aspectos relevantes que conlleva a dicha conclusión es la cantidad de dispositivos como cajeros automáticos de Bitcoin, los cripto Exchange, las fintech y DeFi que cada vez se crean con mayor facilidad lo que a su vez genera un gran interés en el público general.

Algunos datos estadísticos que convierten a Estados Unidos uno de los líderes en el uso y manejo de las inversiones criptográficas no solo se relaciona con la cantidad de cajeros automáticos que se encuentran instalados en el país y que arrojan más del 85% del total de equipos instalados a nivel mundial.

Sin dejar a un lado la tasa global de hash de Bitcoin que genera y que casi alcanza el 38% del total a nivel mundial. Estas cifras demuestran que este es uno de los países potencia que mayor dominio de los criptoactivos posee.

El compromiso que tiene el Estado de Florida con el cripto mercado, lo ha llevado a posicionarse como la región más preparada y con las capacidades óptimas para hacer uso de las criptomonedas día a día.

Un proyecto a largo plazo

En la actualidad no sería el mejor momento para tratar de involucrar a la población con la adopción de una moneda digital respaldada y mucho menos de vincular la economía con el mercado financiero digital.

Es posible que todos los esfuerzos se enfoque más en una regulación previa del mercado criptográfico ante una adopción general de dichos instrumentos financieros digitales a lo largo y ancho del territorio norteamericano.

Esta no es una decisión que se toma a la ligera, requiere de análisis y preparación de todos y cada uno de los sectores que conforman la economía del país, además de establecer un marco legal oportuno y optimo que resguarde los intereses de todas las partes participantes.

La adecuación del sistema general y las infraestructuras es un tema que lleva tiempo, es quizás este uno de los aspectos relevantes para considerar a largo plazo el desarrollo de acciones en pro del mercado digital.

Considerando todos estos aspectos se debe hacer un análisis del impacto que generaría una adopción masiva de las criptomonedas y la estabilidad desde el punto de vista financiero y de seguridad nacional. Mayor información ingresa a Bitcoin-Prime trading system

Conclusión

La posibilidad de reforzar el liderazgo de Estados Unidos como potencia del mundo es evidente y es allí en donde pretende hacer uso del sistema financiero global y las tecnologías emergentes que sean necesarias para optimizar el uso de los recursos y la transformación financiera a la era digital.

Por otra parte la vinculación con el mercado financiero digital se ejecutaría desde la perspectiva de protección al consumidor, lo que se transformaría en estabilidad financiera, la protección de la seguridad nacional y disminuir el riesgo climático.