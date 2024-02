¿Cómo empezar en el Trading y las Inversiones?

La idea de negociar acciones puede parecer interesante al principio, especialmente si alguien más lo ha convencido para hacerlo. Sin embargo, créame, no es un paseo por el parque. Cuando se trata de tener éxito en el mercado de valores, normalmente se requiere mucha investigación, comprensión del mercado, etc.

Si está considerando operar con acciones, especialmente en lo que respecta a usd dxy , lo primero que debe hacer es hacerse preguntas como:

¿Quiere comprar y mantener acciones a largo plazo?

¿O planeas hacer algo a corto plazo?

El primero consiste en hacer un compromiso potencial y mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Por el contrario, este último es ideal para usted si desea aprovechar los movimientos más pequeños del mercado para obtener ganancias rápidas. Entonces, una vez que haya decidido qué tipo de comerciante quiere ser, deberá seguir estos pasos en consecuencia:

1: Identifique el camino en el que desea sumergirse

Como comerciante, su objetivo principal debe ser tener éxito en el corto plazo antes de centrarse en la propuesta más larga o futura. Y lo bueno es que no es necesario seguir un especifico para alcanzar su objetivo. Hay cinco cosas diferentes que puede hacer para aprovechar al máximo su potencial comercial:

Scalping (o tratar de ganar una pequeña cantidad de dinero en cada operación)

Swing trading (aprovechar los altibajos más prolongados en el mercado de valores)

Negociación intradía (negociación o posición en uno o dos días)

Mientras lo hace, también es importante comprender dos cosas más sobre usted mismo:

¿En qué momento puede intentar reducir las pérdidas y obtener ganancias?

¿Quiere centrarse únicamente en comprar acciones o también está dispuesto a venderlas en corto?

Cada uno de estos caminos que he mencionado aquí tiene un buen historial de éxito. Por lo tanto, no importa qué ruta elijas, tendrás éxito si haces lo necesario.

2: Configuración de una nueva cuenta de corretaje

Entonces, has decidido quién quieres ser y has elegido el camino hacia la gloria, ¿verdad? Bien, ahora te diré cómo puedes elegir un corredor que se adapte perfectamente a tu estrategia.

Si es un comerciante, podría ser mejor que elija un corredor que lo ayude a detectar muchas oportunidades diferentes de bajo costo. Generalmente lo hacen a través de capacidades de gráficos para ayudarlo a operar con frecuencia en el mercado.

Si es un inversor, debería optar por alguien que sea un poco más caro pero que se dedique más a investigar el mercado. De esta manera, pueden ofrecerle excelentes opciones a largo plazo.

Si está pensando en invertir en fondos, probablemente desee encontrar a alguien que esté muy informado sobre los ETF. También deben tener algún conocimiento sobre fondos mutuos no transaccionales.

Finalmente, como principiante, elegir a alguien que pueda ofrecer una excelente atención al cliente será crucial para usted. Le ayudarán a comprender los rincones del mercado y, al mismo tiempo, le ayudarán a tomar mejores decisiones, ya sea para comprar o vender.

Nota : si está abriendo una cuenta nueva, su corredor le solicitará algunos detalles, que incluyen:

Tu información financiera

Cuanto ganas al año

Cualquier activo que tengas

Una vez que tengan los detalles, lo ayudarán a abrir su cuenta en consecuencia. También debería poder usarlo en aproximadamente 15 minutos.

3: Encuentre nuevas ideas comerciales

Entonces, antes de sumergirse en el comercio, debe averiguar qué comerciar, ¿verdad?

Una buena intermediación puede resultar muy útil aquí. Es posible que le den algunos consejos o puede consultar boletines informativos o sitios web de stock, algunos de los cuales son gratuitos.

Ahora, cuando se esté preparando para hacer un movimiento, su corredor podría brindarle algunas ideas. O quizás tengas que arremangarte y investigar un poco tú mismo.

Esto significa analizar diferentes situaciones de acciones, como aquellas que alcanzan sus puntos más altos o más bajos en un año, para ver si es probable que sigan en esa dirección. Su corredor debe respaldarlo con herramientas para gráficos y otras cosas técnicas para respaldar su plan de juego.

Si se está sumergiendo en la inversión, su corredor podría brindarle algunas investigaciones, como informes sobre el desempeño de una empresa y lo que le deparará el futuro.

Pero bueno, no te olvides de las investigaciones de terceros: ¡algunas de ellas son bastante sólidas! Si bien su corredor puede generar algunas ideas, debe ser usted quien inicie su búsqueda de acciones de oro.

Ahora, cuando se trata de decidir cuándo decir adiós a una acción, es como saber cuándo dejar la fiesta.

Los comerciantes suelen rescatar cuando la acción alcanza un precio determinado, ya sea que suba o baje. Los inversores, sin embargo, son una raza diferente. Es posible que se aferren a una acción para siempre, surcando las olas durante años sin siquiera pensar en venderla.

Paso final: ejecute su nueva empresa comercial

Una vez que haya descubierto lo que va a negociar, ahora es el momento de ejecutarlo. Le pediría que se asegure de saber lo siguiente antes de realizar un movimiento:

Los tipos de pedidos básicos que tienes

La cantidad de dinero que vas a invertir

Las opciones que tienes frente a ti

Hay dos tipos básicos de órdenes que puede realizar mientras opera con acciones. Esto es lo que necesita saber sobre ellos:

I: Orden límite

Con este tipo de orden, deberá especificar el precio que desea obtener en la operación. Si su corredor puede obtener el mismo precio o mejor, se ejecutará todo el proceso comercial.

II: Orden de mercado

Una orden de mercado se ejecutará al precio más alto mientras usted realiza la orden en el mercado. La condición aquí es: si ha realizado una orden de mercado para comprar una acción, puede comprarla al precio más bajo en ese momento. Sin embargo, si ha realizado la orden de mercado para vender una acción, se realizará al precio más alto actualmente.

La línea de fondo

o, cuando presionas el botón de orden de mercado, es como decir: «Oye, mercado, dame el precio que tengas ahora». Rápido y fácil, pero estás manejando cualquier precio que esté flotando.

Por lo general, no hay problema con las acciones de renombre, pero para las pequeñas con menos acción, es posible que termines pagando más de lo que pensabas.

Una vez que tengas las acciones, depende de ti cómo quieres rodar. Puede ser todos los ojos puestos en el mercado, esperando el momento perfecto para vender, o puede relajarse y conservarlo a largo plazo. Algunas personas incluso se entusiasman cuando una acción cae porque podría significar conseguir un buen trato.