En Francia, delincuentes magrebíes queman escuelas y bibliotecas en «protesta» por traficante abatido por la policía, VIDEOS

En Francia, delincuentes magrebíes incendian escuelas y bibliotecas en «protesta» por traficante abatido por la policía, VIDEOS

Una tercera noche de disturbios en Francia dejó 500 edificios públicos y 1.900 vehículos en llamas a pesar de la movilización del gobierno de 40.000 policías y gendarmes, que dijo que su máxima prioridad era «restaurar el orden en la República».

En la Francia de mi títere Macron puedes aprovechar para renovar los electrodomésticos. pic.twitter.com/65ZyFuTr4h — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) June 30, 2023

Las cifras de derribos, Protección Civil, filtradas este viernes por el canal BFMTV, muestran la amplificación de las protestas, en muchos casos contra ayuntamientos, colegios, comisarías y ayuntamientos, juzgados, así como centros fiscales, bibliotecas o incluso estaciones de autobuses. . . .

La primera ministra, Élisabeth Borne, que estuvo esta mañana en Evry para observar los daños causados ​​en esta ciudad de la periferia de París junto al ministro del Interior, Gérald Darmanin, subrayó que los autores de estos actos fueron «muy violentos». “. y «muy jóvenes» que «no son representativos de la población».

Como entrar a saquear una tienda de Louis Vuitton en Francia mientras mi títere Macron está en un concierto de Elton John. pic.twitter.com/NwXjSHgBEK — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) June 30, 2023

Borne recordó que se convocó una reunión de la unidad de crisis en presencia del presidente Emmanuel Macron, de regreso a París tras incorporarse al Consejo Europeo en Bruselas, con el objetivo de «garantizar la coherencia nacional nuestra con un retorno al orden republicano».

Consultada sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia, respondió que «se están barajando todas las posibilidades siendo la prioridad el restablecimiento del orden republicano en todo el territorio». A primera hora de la mañana, Borne se reunió en su residencia oficial de Matignon con varios ministros para dar cuenta de los hechos de la noche, en la que al menos 667 personas fueron detenidas por participar en reyertas y 249 policías y gendarmes resultaron heridos, nadie resultó herido. los suyos en serio.

El presidente del Gobierno subrayó entonces que los actos de violencia eran «inaceptables e imperdonables» y expresó su apoyo a la policía, la gendarmería y los bomberos, que tuvieron que intervenir.

🇫🇷 #Francia 📚🔥 Anoche, durante los disturbios, se prendió fuego a la mayor biblioteca de #Marsella, la biblioteca pública del #Alcázar, con 18.000 metros cuadradas y miles de ejemplares. pic.twitter.com/mA4ZSBnwzr — César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) June 30, 2023

Esta noche, varios vecinos, al intentar proteger sus coches de las hordas de magrebíes en Francia, han sido agredidos y apaleados. Vamos a pagar muy caras las consecuencias de abrir las puertas al Islam en Europa. pic.twitter.com/EHsMQ7CoG0 — Pablo Lucini (@PabloLucini3) June 30, 2023

Así ha amance París (Francia) por el brote de violencia étnica en protesta por la desafortunada muerte de un delincuente negro a manos de la policía. Una destrucción de riqueza totalmente injustificada que pone de manifiesto la distancia entre culturas.pic.twitter.com/JZPWdhPOmJ — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) June 30, 2023

🇨🇵 | Francia: – Musulmanes asesinan a 12 periodistas por una caricatura (no pasa nada). – Atacantes suicidas islamistas asesinan más de 100 personas en diversos ataques en París (no pasa nada) – Un hombre apuñala varios niños en un parque (no pasa nada) – Un policía dispara… pic.twitter.com/8eJSZ2Ws8W — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) June 30, 2023

No es la última de Rambo, es la Francia de mi títere Macron. pic.twitter.com/crX8DuSy0c — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) June 30, 2023