Un refugiado Sirio apuñaló a 4 niños y 2 adultos en Francia en un parque infantil

Un refugiado sirio apuñaló a cuatro niños y un adulto en un parque infantil en Francia. Algunas de las víctimas se encuentran actualmente en estado crítico y recibiendo tratamiento en el hospital.

🇨🇵 | ÚLTIMA HORA: Un refugiado sirio apuñaló a cuatro niños y un adulto en un parque infantil en Francia. Algunas de las víctimas se encuentran actualmente en estado crítico y recibiendo tratamiento en el hospital. pic.twitter.com/4zJTRPrCH1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023





Situación al momento de este reporte:

4 niños y 2 adultos heridos en un ataque con arma blanca en Francia.

2 de los niños y un adulto se encuentran en situaciones de riesgo vital.

Un hombre de 78 años herido.

El atacante un musulmán ciudadano sirio con «estatus de refugiado legal» arrestado.

🇫🇷 | Actualización: 4 niños y 2 adultos heridos en un ataque con arma blanca en Francia. 2 de los niños y un adulto se encuentran en situaciones de riesgo vital. Un hombre de 78 años herido. Ciudadano sirio con "estatus de refugiado legal" arrestado. pic.twitter.com/4uuR90j2IY — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023

VIDEO: Un refugiado Sirio apuñaló a 4 niños y 2 adultos en Francia en un parque infantil was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema