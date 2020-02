Los Roques es un archipiélago de Venezuela, situado en el Mar Caribe, a 168 km al norte de La Guaira, si deseas visitarlo puedes tomar vuelos comerciales desde Caracas, Porlamar y Maracaibo.

Vale acotar que por su belleza e importancia ecológica, en el año 1972, fue declarado parque nacional.

Gracias a sus espectaculares paisajes, se han impuesto ciertas restricciones sobre las construcciones. No hay grandes hoteles de lujo, sino una gran variedad de posadas, desde las más sencillas y, sin pretensiones hasta las más lujosas. Galápagos, es una de ellas, quienes la visitan aseguran que es un lugar para soñar.

Al entrar a este paraíso, te recibe Paola, propietaria y gerente del lugar, quien da la bienvenida a cada huésped para que se sientan como en casa. Sonrisas y un papelón con limón es lo primero que se ofrece al cruzar la puerta.

Galápagos es un alojamiento que cuida todos los detalles. «Aquí todo es bonito y bien pensado para el disfrute y confort del visitante: pisos de madera, muebles que invitan a sentarse, hamacas, jardines con grama artificial, una enorme barra en la terraza trasera, un salón con full aire acondicionado para comer con gusto, y las habitaciones con todo lo que una posada de lujo en el Caribe debe ofrecer; desde nevera hasta agua caliente», cuenta Paola.

Antes de la llegada de los clientes, Paola Aguilar junto a su equipo de trabajo, tienen todo organizado para el disfrute y una relajación plena de los asistentes. «La cava está lista con el almuerzo: sándwich y pasta fría con atún junto a los snacks, el agua, refresco, y bastante hielo. La lancha está coordinada para llevarlos a uno de los cayos cercanos», continúa.

«Galápagos Los Roques: el destino de la farándula venezolana», fue un eslogan escogido por los mismos huéspedes al ver que en la posada era la casa favorita de artistas criollos.

«Aquí hemos recibido desde periodistas hasta deportistas, presentadores de programas de televisión, modelos, actores, políticos, cantantes, y han sido especiales, humanos y cariñosos, tanto que muchos de ellos se han convertido en nuestros amigos y repiten su estadía. No quisiera dejar a nadie por fuera porque la lista es larga, pero puedo decir que en Posada Galápagos hemos alojado a: Harrisond Ford, Norkys Batista, Osman Aray, Chistina Dieckman, Mandy Meza, Juliet Lima, Arturo de Los Ríos, Corina Smith, Gustavo Elis, Carmen Alicia Lara, César Román, Martha Rodríguez Miranda, Luis Chataing, Bárbara Sánchez, Kerly Ruiz, Tania Sarabia, , Yei Love, Sabrina Salemi, Yeimmy Rodríguez, Osmariel Villalobos, Vanessa Senior, Luis Gerónimo Abreu, Claudia La Gatta, Estrella Hurtado, , Caterina Valentino, Adrián Delgado, las hermanas Braun, Pastor Oviedo, , Onechot, Ángela Galante, Andrea Mendoza, Ángel Ramos, El Machazo, Honorio Torrealba, Israel Gómez, El Nenecio, Víctor Drija, Blanca Aljibes, El Potro Álvarez, Andrea Matthies , Gabriel coronel , Melody , Jesús de Alva , Patricia Schwarzgruber, Erika Schwarzgruber, Ange Unda , Eyla Adrian y otros más. Si se me escapa alguno es porque han sido muchos, pero no por falta de cariño hacia ellos», contó.

Para saber más sobre este espectacular destino en le paraíso no dejen de visitar su cuenta de Instagram: @posadagalapagoslosroques

Su página web : www.posadagalapagos.com.ve/

O puedes contactarlos a través de su correo electrónico: posadagalapagoslosroques@gmail.com

Y su número telefónico: +58414 241-73-77

