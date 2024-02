Receta de Galletas de Avena con Alto Contenido en Fibra

¿Qué es la fibra natural y cuánta fibra contiene la avena?

La fibra natural es un componente de los vegetales que no es digerible por el cuerpo humano. Se encuentra en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos. La avena es un cereal con un alto contenido en fibra, con alrededor de 10-15 gramos de fibra por cada 100 gramos de avena.

La importancia de comer fibra

La fibra tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo:

Mejora la digestión: La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento.

Reduce el colesterol: La fibra soluble puede ayudar a reducir el colesterol LDL («malo») en la sangre.

Controla el azúcar en sangre: La fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre después de las comidas.

Promueve la saciedad: La fibra ayuda a sentirse lleno por más tiempo, lo que puede ayudar a controlar el peso corporal.

Reduce el riesgo de enfermedades: La fibra puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

A partir de qué edad se requiere fibra adicional

Las necesidades de fibra varían según la edad, el sexo y el nivel de actividad física. En general, se recomienda que los adultos consuman entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Los niños y adolescentes necesitan menos fibra que los adultos.

Receta de galletas de avena con alto contenido en fibra

Ingredientes:

1 taza de copos de avena integral

1/2 taza de harina integral

1/4 taza de plátano maduro, machacado

1/4 taza de mantequilla de maní natural

1/4 taza de miel o sirope de arce

1/4 taza de frutos secos picados (nueces, almendras, avellanas, etc.)

1/4 taza de semillas (chía, lino, girasol, etc.)

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

Pre-calentar el horno a 180°C. En un bol grande, mezclar la avena, la harina integral, el plátano, la mantequilla de maní, la miel o sirope de arce, los frutos secos, las semillas, el extracto de vainilla y la sal. Mezclar bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Forrar un molde rectangular con papel para hornear. Verter la mezcla en el molde y presionar bien para que quede compacta. Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que las galletas estén doradas. Dejar enfriar completamente antes de cortar en galletas.

Consejos:

Puedes añadir otros ingredientes a tu gusto, como chips de chocolate, pasas, arándanos secos, etc.

Si quieres una textura más suave, puedes triturar los frutos secos y las semillas antes de añadirlos a la mezcla.

Puedes guardar las galletas en un recipiente hermético en la nevera durante una semana.

¡Disfruta de tus deliciosas galletas de avena con alto contenido en fibra!

Recuerda:

Es importante consultar con un nutricionista o médico para obtener recomendaciones personalizadas sobre la cantidad de fibra que necesitas consumir para alcanzar tus objetivos.

