Receta de Barras proteicas caseras para ganar masa muscular

¿Qué es una barra proteica?

Una barra proteica es un bocadillo práctico y nutritivo rico en proteínas. Se elabora con una mezcla de ingredientes como proteínas en polvo, frutos secos, semillas, cereales y otros elementos que aportan sabor y textura. Son ideales para consumir como snack entre comidas, antes o después del entrenamiento, o como complemento de una dieta rica en proteínas.

La importancia de comer proteínas

Las proteínas son esenciales para el crecimiento y la reparación de los tejidos, incluyendo los músculos. Cuando se busca ganar masa muscular, es necesario consumir una cantidad adecuada de proteínas para que el cuerpo pueda sintetizar nuevas proteínas musculares.

Las proteínas también ayudan a:

Mantener un peso saludable: Las proteínas sacian más que los carbohidratos y las grasas, lo que puede ayudarte a controlar el apetito y evitar comer en exceso.

Las proteínas sacian más que los carbohidratos y las grasas, lo que puede ayudarte a controlar el apetito y evitar comer en exceso. Fortalecer el sistema inmunológico: Las proteínas son necesarias para la producción de anticuerpos, que ayudan a combatir las infecciones.

Las proteínas son necesarias para la producción de anticuerpos, que ayudan a combatir las infecciones. Mejorar el rendimiento deportivo: Las proteínas proporcionan energía a los músculos y ayudan a prevenir la fatiga durante el ejercicio.

¿A partir de qué edad se requieren proteínas adicionales para ganar masa muscular?

Las necesidades de proteínas varían según la edad, el sexo, el nivel de actividad física y los objetivos individuales. En general, se recomienda que los adultos que buscan ganar masa muscular consuman entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Receta de barra proteica casera

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas

1/2 taza de proteína en polvo (de suero de leche, caseína o vegetal)

1/4 taza de mantequilla de maní natural

1/4 taza de miel o sirope de arce

1/4 taza de frutos secos picados (nueces, almendras, avellanas, etc.)

1/4 taza de semillas (chía, lino, girasol, etc.)

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

Pre-calentar el horno a 180°C. En un bol grande, mezclar la avena, la proteína en polvo, la mantequilla de maní, la miel o sirope de arce, los frutos secos, las semillas, el extracto de vainilla y la sal. Mezclar bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Forrar un molde rectangular con papel para hornear. Verter la mezcla en el molde y presionar bien para que quede compacta. Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que la barra esté dorada. Dejar enfriar completamente antes de cortar en barras.

Consejos:

Puedes añadir otros ingredientes a tu gusto, como chips de chocolate, pasas, arándanos secos, etc.

Si quieres una textura más suave, puedes triturar los frutos secos y las semillas antes de añadirlos a la mezcla.

Puedes guardar las barritas en un recipiente hermético en la nevera durante una semana.

Recuerda:

Es importante consultar con un nutricionista o médico para obtener recomendaciones personalizadas sobre la cantidad de proteínas que necesitas consumir para alcanzar tus objetivos. Esta información proporcionada no sustituye el consejo médico profesional.

Receta de Barras proteicas caseras para ganar masa muscular was last modified: by