Gil Yepes recomienda la dolarización para la recuperación de la economía en Venezuela

José Antonio Gil Yepes, director de Datanalisis, señaló que la llegada del coronavirus Covid-19 a Venezuela no solo acarrea el problema de la enfermedad, sino también de la caída de la economía que conlleva al hambre y empobrecimiento de los ciudadanos.

“Vemos que hay países que están siguiendo una ruta de atender la salud, pero también el respaldo de que debe tener la empresa privada para poder mantenerse activa en el tiempo”. Dijo Gil Yepes.

Señaló que países manejados por un partido único, como Vietnam, o como la misma China –que ya han aceptado el capitalismo- han contado con el apoyo de la empresa privada, a través de medidas, tales como reducción de tasa de interés en los créditos, la reducción en los precios de electricidad, pago de salarios de los trabajadores de las empresas; y otras que apoyan el consumo y la producción para mantener el empleo y el abastecimiento.

En ese sentido sugiere el desmontaje progresivo, orientado, canalizado de la cuarentena para abrir la reactivación a la economía. “Es importante –con su debida precaución- tratar de concentrar el arranque del trabajo en las principales actividades económicas, las más necesarias, como alimentación, producción de medicinas, distribución de estos rubros, y aparte, de todos los servicios que tienen que ver con la salud y necesidades de la gente”.

Recordó que Venezuela venía sufriendo de problemas de desnutrición y desempleo general, por ello consideró que si la pandemia se atiende para evitar la muerte o fallecimiento por la enfermedad, sin atender el desarrollo económico y la forma de sostenerlo, “el país va a profundizar notablemente su recesión y el problema en particular de la pobreza y en particular de la desnutrición”.

Recomendó la dolarización como medida económica para recupera el país en el menor plazo posible. A su juicio, la forma en que se ha ido dando la dolarización en Venezuela, es fundamental para recuperar el desarrollo lo más acelerado posible en el país. “Las repercusiones de la dolarización en el país ya son mínimos, porque más sacrificios de los que ha absorbido el venezolano, es imposible”.

Finalmente, sobre los niveles de pobreza en Venezuela, señaló que se estima en 87%, sin embargo, hay que desglosarlos en dos grandes grupos: “la pobreza crítica que sería un 47% que es el estrato E en Venezuela, que se ha empobrecido muchísimo en los últimos seis años; y por otro lado, un 40% adicional que es donde está la clase D o trabajadora, que también –desafortunadamente- se ha empobrecido en la medida en que la capacidad y la producción en Venezuela se ha reducido y la hiperinflación se ha comido los salarios. Es el momento idóneo para implementar la dolarización en el país, para recuperar la economía tras la pandemia”.

