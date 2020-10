GNB retiene 32 mil 800 unidades de tabaco sin permisología sanitaria y de origen

GNB retiene 32 mil 800 unidades de tabaco carentes de permisología sanitaria y de origen, en el estado Bolívar

En el Punto de Atención al Ciudadano Peaje de Guayana, Efectivos militares del Destacamento N° 625, retuvieron retiene 32 mil 800 unidades de tabaco distribuidos en 656 paquetes sin la documentación sanitaria que proteja al consumidor de la salubridad respectiva.

El Comandante de Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que la mercancía fue hallada por funcionarios militares cuando realizaban labores de patrullaje y revisión de vehículos, la mercancía era transportada , procedente de Caicara de Maturín y con destino al mercado de Chirica en San Félix Estado Bolívar.

Rodríguez Cepeda indicó que el procedimiento fue notificado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

