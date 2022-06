Guía paso a paso para Migrar tu Acceso de la Banca Online del BOD al BNC

La migración de los clientes del BOD al BNC a sido bastante rápida y sencilla desde el punto del vista del banco, para ayudar a los clientes a realizar la migración de su acceso personal la entidad preparó una guía que vamos a reproducir paso a paso aquí e intentemos difundirla a todos los conocidos, amigos y familiares para que puedan hacer los pasos tranquilos y sin errores..

1. INGRESA a www.bncenlinea.com, selecciona la opción BNCNET 2.0 / Personas 2.0

Es importante que tengas en cuenta que el BNC ha definido dos formas de afiliarse para facilitar el acceso a los usuarios:

Opción: 1. Con tu Clave de Cajero Automático;

Opción: 2.Con tu Nombre de Usuario y Clave de Acceso BOD (Internet Banking)

2.- HAZ CLIC en la pestaña“Tarjeta de Débito BOD”.

3. INSERTA el Número de tu Tarjeta de Débito BOD completo y Número de Documento de Identidad, luego pulsa Continuar

4. COLOCA tu Clave BOD de (4) cuatro dígitos del Cajero Automático, haz clic en el botón Ingresar

Ingresando con tu Nombre de Usuario y Clave de Acceso BOD (Internet Banking)

Esta opción aplica cuando no recuerdes tu Clave de Cajero Automático..

5. HAZ CLIC nuevamente en “Tarjeta de Débito BOD” e ingresa tu Número de Tarjeta de Débito BOD completo y Número de Documento de Identidad, luego pulsa Continuar.

6. ESCRIBE tu Clave BOD (Internet Banking) y presiona el botón Ingresar

IMPORTANTE: A partir de este paso debes cambiar tu Clave de Acceso en ambas opciones

7. ESTABLECE tu Nueva Clave BNC, completando losdatos solicitados por el sistema cumpliendo lascondiciones de seguridad indicadas.

8. Ingresa de nuevo a BNCenlínea

9 y 10. Inicia sesión con tus nuevos datos y comienza a realizar las operaciones que desees con tus fondos.

Para mayor información va a https://www.bncenlinea.com/