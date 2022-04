Isaías A. Márquez Díaz: Escamoteo a Pensionados IVSS

Pese al anuncio oficial de la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, además de vicepresidenta ejecutiva de la República, sobre el pago de salario mínimo y retroactivos, vigente desde 15/3 pasado y publicado en GO, a los pensionados IVSS, unos 1,4 millones de personas, el pago se ha efectuado de forma muy irregular ya que según sus indicaciones el pago total por Bs 191,50 debió fectuarse el 21/3, más no fue así, sino fraccionado durante la fecha indicada.

Y, la otra parte del retroactivo de Bs. 30,75 para el día 31/3, lo cual no se efectuó; monto equivalente a unos 48 millardos que han omitido abonar entre todos y cada uno de los pensionados, situación sobre la que no se ha expuesto un razonamiento formal alguno, sobre un monto que continúa siendo el más bajo de la región.

Es importante recordar que existe una Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Isaías A. Márquez Díaz