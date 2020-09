Isaías A. Márquez Díaz: OPEP, 60º ANIVERSARIO

OPEP, 60º ANIVERSARIO

Isaías A. Márquez Díaz

Se cumple el 60º aniversario de cuando el 14/9/1960 se fundó una de las organizaciones internacionales más importantes del equilibrio económico mundial, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a objeto de centralizar la coordinación y unificación de las políticas petroleras, así como la garantía de estabilidad de los precios entre los países productores de petróleo.Organización que se crea como colofón a la conferencia celebrada en Bagdad durante aquella fecha; los países fundadores fueron cinco: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Posteriormente, se fueron uniendo EAU (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973).

Durante su primera década de existencia la OPEP trabajó, silenciosamente, lo cual sirvió a los países miembros para conocerse y estudiar conjuntamente problemas de política petrolera y fijar posiciones ante las grandes compañías; las entonces llamadas “7 hermanas”, lo que constituyó un centro de intercambio, dignificativo, que permitió no verse como rivales, sino como países en vía de desarrollo, experimentando problemas comunes. Aun así, se ignoraba su existencia, de la cual no se supo sino a raíz de la “crisis de energía” que surgió con el embargó árabe tras la Guerra de Yom Lippur en 1973, cuando se comienza a culpar a la OPEP por todos los males del mundo, aunque no había participado en dicho embargo.

Pero, durante los años siguientes, de escasez de petróleo, OPEP acapara la atención internacional; se le acusa de monopolista, enemiga de los EEUU y de todo occidente. Se culpa a los países miembros por la miseria en el Tercer Mundo. La prensa mundial se disputa por cubrir las conferencias, que se convierten en circos auténticos. Pero, pese al escarnio y las celebridades, Venezuela, gracias al doctor Pedro Pablo Pérez Alfonzo, tenía clarísimo su rol dentro de la Organización.

Nuestra posición de país no oriental y, simultáneamente, Miembro Fundador reputado, nos daba una cuantía muy especial ya que podíamos fungir como intercesores respetables, conocedores de la complejidad petrolera, sin competencia alguna en los conflictos bélicos del Medio Oriente.

Isaimar@gmail.com

Isaías A. Márquez Díaz: OPEP, 60º ANIVERSARIO was last modified: by

En : Opinión