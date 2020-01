Joe Biden: «Trump acaba de arrojar un cartucho de dinamita en un polvorín»

EEUU.- Importantes miembros del Partido Demócrata de EE.UU. han criticado fuertemente este viernes la decisión del presidente Donald Trump de llevar a cabo un ataque de misiles cerca del aeropuerto internacional de Bagdad (Irak), en el cual fue asesinado el general iraní Qassem Soleimani.

El exvicepresidente y actual candidato a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, declaró que con su decisión Donald Trump «acaba de arrojar un cartucho de dinamita en un polvorín».

Biden calificó el ataque como un «movimiento enormemente escalador en una región ya peligrosa» que probablemente provocará futuros ataques de Irán en lugar de disuadirlos.

«Podríamos estar al borde de un gran conflicto en todo Oriente Medio», advirtió el político, agregando que Trump «le debe al pueblo estadounidense una explicación de la estrategia y el plan para mantener a salvo a nuestras tropas y al personal de la embajada, a nuestra gente y nuestro interés, tanto aquí como en el extranjero».

