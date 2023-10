Los 5 prendas de Ropa y sus marcas que más se venden en Lyon

Lyon es una de las ciudades más importantes de Francia, y también un referente de la moda y la cultura. Si quieres saber cuáles son las prendas de ropa y sus marcas que más se venden en esta urbe, te lo contamos en este artículo.

1. El jersey.

El clima de Lyon es templado, pero con inviernos fríos y lluviosos. Por eso, un jersey de buena calidad y diseño es imprescindible para abrigarse con estilo. El modelo más vendido es el jersey de cachemira de cuello alto, que aporta calidez y confort. La marca que más destaca es Eric Bompard, que tiene una tienda en el centro de Lyon y ofrece jerseys de diferentes colores, tallas y formas.

2. La falda.

Las faldas son una prenda muy femenina y versátil, que se pueden combinar con botas, zapatos o zapatillas. El estilo más popular es la falda plisada con estampado geométrico, que se adapta a cualquier silueta y ocasión. La marca que más triunfa es Maje, que tiene una boutique en el barrio de la Presqu’île y ofrece faldas con diseños originales y modernos.

3. La chaqueta.

Las chaquetas son un básico del armario, que se pueden llevar tanto con vestidos como con pantalones. El corte más favorecedor es el blazer de corte recto y solapas, que aporta un toque elegante y profesional. La marca que más se vende es Lacoste, que tiene una tienda en el centro comercial La Part-Dieu y ofrece chaquetas de algodón piqué con el emblemático cocodrilo bordado.

4. El pantalón.

Los pantalones son una prenda cómoda y práctica, que se pueden usar tanto de día como de noche. El modelo más demandado es el pantalón vaquero de corte slim fit, que se ajusta al cuerpo sin apretar. La marca que más destaca es Levi’s, que tiene una tienda en el barrio de la Croix-Rousse y ofrece vaqueros de calidad, durabilidad y comodidad.

5. El sombrero.

El sombrero es un accesorio que aporta personalidad y carácter a cualquier look. El modelo más vendido es el sombrero fedora de fieltro, que se puede combinar con cualquier tipo de ropa. El sombrero más vendido es el sombrero fedora de fieltro, que se puede combinar con cualquier tipo de ropa. La marca que más destaca es Laulhère, que lleva fabricando sombreros desde 1840 y tiene una tienda en el barrio de la Guillotière.

Estas son las 5 prendas de ropa y sus marcas que más se venden en Lyon, una ciudad con mucho encanto y estilo. Si quieres estar al día de las últimas tendencias y novedades, no dudes en visitar sus tiendas y boutiques.

