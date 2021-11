Jubilados de PDVSA comienzan a recibir un bono de 4 Petros equivalente a más de $200

De acuerdo con el anuncio, desde el dia 3 de noviembre, el gobierno venezolano está depositando a los trabajadores jubilados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un pago en petros a través del sistema Patria. A través de su cuenta en Twitter Bonos Protectores Social al Pueblo detalló que los beneficiados recibirán 4 petros en sus cuentas.

«En el dia de ayer 3 noviembre fueron acreditados en la Plataforma Patria una transferencia de Institución a los Jubilados de Pdvsa el valor de 4,00000000 PTR», indica la publicación.

Para este viernes 5 de noviembre, el valor del Petro está en 248,48 bolívares de acuerdo a su página web oficial. Al cambio al día de hoy se estima que recibirán 993,92 bolívares.

Para cotejar cuantos dólares son 4 petros, visite nuestro tabla PRECIO DEL PETRO PARA HOY:

En: Gobierno