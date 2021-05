Judy Santos debuta top 25 en Billboard

Miami, FL, 19 de mayo de 2021.- (@MinayaPR) Judy Santos está feliz por el debut de su tema «No Me Rendiré» en el top 25 de Billboard Tropical, una bachata que desde que ha conectado rápidamente en el gusto popular.

«WOW que emoción» fueron las primeras palabras de Judy Santos mediante sus redes sociales al poder colocarse entre los 25 temas más escuchado de la revista Billboard en tan solo su primera semana.

«No Me Rendiré» es una bachata que contó con la producción de Chris Hierro quien además comparte el rol de compositor con Judy Santos y en ella participaron importantes músicos como el maestro Pedro Valdés en el Bajo, Ricky String Ramos en la guitarra y Eunel Nueva Era.

Este tema incluye un vídeo dirigido por el creador de la serie La Factoría en youtube Ivan Castillo conocido popularmente en las redes como @ivanmanito.

Judy Santos, artista representada mundialmente por Recognize The Talent Management Inc. y su música es distribuida por La Oreja Media Group.

