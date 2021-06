Kalimete llega a su primer millón en Youtube

(@MinayaPR) El carismático artista Kalimete está de fiesta con su vídeo «Dominicano de Pura Cepa» versión 2021, acaba de llegar al millón de vistas en Youtube gracias al apoyo de los fans.

«MI PRIMER MILLÓN EN YOUTUBE. La Gloria Es de Dios, humildemente quiero celebrar con ustedes, que por primera vez unos de mis vídeos llega al millón de views. Gracias al público, mi equipo de trabajo y a todos los medios de comunicación» expresó el artista en las redes.

El tema fue elegido por la prestigiosa cadena internacional Telemundo para ser la imagen de la campaña «Dominicano De Pura Cepa» por el mes de la herencia dominicana para el área Tri Estatal de New York, New Jersey y Connecticut.

Kalimete es un artista representado por Sueños Records bajo la dirección de Wilda Díaz, quienes apuestan al talento, ingenio y trabajo constante.

