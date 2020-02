Kansas City Chiefs ganó el Super Bowl de la NFL

Kansas City Chiefs vence 31-20 a San Francisco 49ers y gana el Super Bowl de la NFL.

Con otra excelente actuación del mariscal de campo Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs vencieron este domingo a los San Francisco 49ers 31-20 y se proclamaron campeones del Super Bowl 54 de la NFL.

Mahomes completó 26 de 42 pases para 286 yardas y dos touchdown, que valieron para que los ‘Jefes’ rompieran una sequía de 50 años sin ganar un Super Bowl.

El mariscal Mahomes frustró el intento de los 49ers de lograr un sexto trofeo del Super Bowl.

Jimmy Garoppolo, mariscal de los 49ers, se quedó con las ganas de alcanzar un tercer anillo del Super Bowl, el primero como quarterback titular ya que los dos anteriores los logró de suplente de Tom Brady en los Patriotas.

Miami acogió el Super Bowl por undécima vez, un evento que se transmite a más de 200 países en 40 idiomas.

Además, luego de ocho años por primera vez se enfrentaron en un Super Bowl dos mariscales nuevos con Mahomes y Garoppolo, ya que desde el 2012 a la fecha siempre se habían estado Peyton Manning o Tom Brady.

Mahomes, nombrado MVP del juego, sigue electrificando la Liga con su movilidad, potencia de brazo y gran variedad de pases.

De 24 años, Mahomes vino una vez más de atrás, ya que con el marcador adverso 24-0 en el segundo cuarto frente a Houston en la Serie Divisional terminó ganando 51-31.

Mahomes se convirtió en el segundo mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl.

