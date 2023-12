Pronósticos Altas y Bajas de la NFL para hoy JUEVES 28 de diciembre de 2023

21:15 CLEVELAND BROWNS VS NEW YORK JETS

CLEVELAND BROWNS

77% Money Line (-363) (1,28)

56% ATS (-7.5)

49% Alta (34.5)

Record: 10-5 (local: 7-1)

ATS: 8-6 (local: 6-1)

Alta-Baja: 9-6 (local: 2-6)

NEW YORK JETS

Money Line (291) (3,91) 23%

ATS (+7.5) 44%

Baja (34.5) 51%

Record: 6-9 (visita: 2-4)

ATS: 5-9 (visita: 1-4)

Alta-Baja: 6-9 (visita: 2-4)

CLEVELAND BROWNS MONEY LINE.

————— ———————————–

