La corte Chamarrera, Historia y sus integrantes.

La corte chamarrera es una de las mas importantes en el espiritismo venezolano, está conformada por personas que vivieron en la Venezuela rural como campesinos, en el caso de Lino Valles uno muy importante porque fue quién abrió los caminos hacia la montaña de Maria Lionza, el primer apostól de la reina de la montaña.

Los chamarreros tienen impresionantes poderes y conocimiento, en vida conocieron todas las yerbas habidas y por haber como dice el refrán, con las que preparaban la cura para muchas enfermedades.

A través de las materias espirituales hacen presencia para dar consejos, curas enfermedades biológicas y espirituales.

El Líder de esta corte es Don Nicanor Ochoa Pinto Morillo

Los integrantes de la corte Don Toribio Montañés,Don juan de las montañas, Don Toribio Colmenarez, el Profesor Lino de Las Mercedes Valles (Lino Valles),don apolinar campos, Clemente Antonio Mejias Rivero (El abuelo), Agustín Salcedo (el viejo 1664), Don Pedro Yarez, Don Lucio Gutiérrez, Don Faustino Parra, Domingo Antonio Sánchez, Ramon Valles (Hermano del Prof. Lino Valles),Marcos Martínez , Pedro Pablo, entre otros.

Historia de Lino Valles de las Mercedes

Lino Valles fue un habitante de Chivacoa, Estado Yaracuy en Venezuela, nació a principios del siglo XX, el 5 de mayo de 1905 y está enterrado en el cementario municipal de Chivacoa.

Es protector de los estudiantes.