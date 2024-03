La Dieta DASH: Un enfoque saludable para la presión arterial

¿Qué es la Dieta DASH?

DASH significa «Enfoques dietéticos para detener la hipertensión». Es un plan de alimentación creado para ayudar a controlar la presión arterial alta (hipertensión). La dieta DASH se basa en el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa o descremados. También limita el consumo de grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sodio y azúcares añadidos.

¿Quién creó la dieta DASH?

La dieta DASH fue desarrollada por un equipo de investigadores del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) de los Estados Unidos. Se publicó por primera vez en 1997 y ha sido objeto de numerosos estudios que han demostrado su eficacia para reducir la presión arterial.

Menú diario de acuerdo a la dieta DASH (3 opciones básicas combinables):

Opción 1:

Desayuno: Avena con leche descremada, frutas y nueces

Almuerzo: Ensalada de pollo a la plancha con quinoa y verduras

Cena: Pescado al horno con batatas y brócoli

Opción 2:

Desayuno: Yogur natural con frutas y granola

Almuerzo: Sopa de lentejas con pan integral

Cena: Tortilla de verduras con arroz integral

Opción 3:

Desayuno: Tostada integral con aguacate y huevo duro

Almuerzo: Wrap de pollo con hummus y verduras

Cena: Salmón al papillote con quinoa y espárragos

Recomendaciones sobre la dieta DASH y el ejercicio:

Combinar la dieta DASH con ejercicio regular es la mejor manera de controlar la presión arterial. Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana.

Es importante consultar con un médico o nutricionista antes de comenzar la dieta DASH o cualquier otro plan de alimentación.

La dieta DASH es un plan de alimentación saludable que puede ayudar a controlar la presión arterial y mejorar la salud en general.

Recursos adicionales:

NHLBI: Dieta DASH: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan

MedlinePlus: Dieta DASH: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000770.htm

