Los nutricionistas comen esto a diario.. ¿y tú que esperas?

Berenjenas al horno

Los que más saben de comida sana son, sin duda, los nutricionistas. Los hay que no predican con el ejemplo, y hay quienes sí. Solo ingieren aquellos alimentos y combinaciones que son buenos para la salud. Ellos son expertos y tienen estrategias específicas para cuidarse por dentro y por fuera.

La nutricionista Jackie Newgent, autora de ‘The All-Natural Diabetes Cookbook’, revela que le encanta cortar las berenjenas en tiras finas, echarles aceite de oliva y espolvorearlas con azúcar de coco, pimentón, chile en polvo, ajo en polvo y sal. Luego honearlas a 275 °F, más o menos durante 1,45 horas, hasta que queden crujientes y doradas.



Magdalenas caseras

Erin Morse hace sus propias magdalenas a base de plátano, puré de espinacas y remolacha, y avena. Le gusta esta combinación porque cubre una buena parte de sus necesidades diarias de frutas y verduras.





Huevos revueltos con espinacas

Para Stephanie Clarke y Willow Jarosh, nutricionistas conocidos por su empresa C&J Nutrition en Maryland, una de las mejores comidas es un plato a base de huevos revueltos con espinacas y un poco de cebolla en una tostada de pan integral de grano entero.



Queso cottage

Si quiere una salsa para mojar o para acompañar algo (como patatas), recurre al queso cottage, ya que «es rápido y está delicioso, y la proteína me ayuda a sentirme más satisfecho».

Fruta con vinagre balsámico

«Añado vinagre balsámico a la fruta. Es una combinación fabulosa entre dulce y picante. Se mezclan en la boca sabores intensos, sobre todo cuando la fruta está madura», asegura Bonnie Taub, que nos recomienda tomarla con fresas, sandía y melón

Avena con arándanos y frutos secos

Los expertos de C&J Nutrition recomiendan esta comida, a base de avena con arándanos y frutos secos. No obstante, debemos tener cuidado con la avena: no nos referimos a la mayoría de los productos del supermercado, que llevan azúcar y solo llenan durante un rato. Usa cereales de los que se compran al natural y dales consistencia y suavidad con mitad de agua y mitad de leche de soja. Un puñado de nueces o almendras, por ejemplo, vendrán estupendamente como complemento. Si necesitas más dulzor, prueba con un poco de sirope de arce.



Semillas de sandía

A Rachel Warren le encantan las semillas de sandía, de hecho está «obsesionada» con ellas. «Muchas personas no saben que son comestibles. Su sabor suave puede ir con cualquier cosa. Me gustan con ensaladas de col rizada y aguacate».



Batido de zanahoria dulce y huevo duro

Perfecto para el desayuno, esta combinación es perfecta y te quitará el capricho de tomar un postre pesado después de las comidas o (peor) las cenas. Necesitas un par de zanahorias medianas, medio plátano congelado, 450 gramos de espinacas, 240 ml de leche de soja o de almendra (sin azúcar), polvos para batido de proteínas vegetales, una cuchara de pasas y, para completar con más sabor, canela, nuez moscada y clavo. Bátelo todo y, si vas a hacer ejercicio, toma primero la mitad del batido y después de sudar la otra mitad y el huevo duro.



