La enfermedad que afectó Louis Gossett Jr. y a la que millones de personas están expuestos a nivel mundial.

Louis Gossett Jr ha fallecido recientemente, y durante años estuvo padeciendo de una enfermedad respiratoria causada por la exposición a un elemento tóxico,se presume que su hospitalización por COVID19 en 2020 fue en parte provocada por el debilitamiento de sus vías respiratorias debido la enfermedad a la cuál millones de personas están expuestas a nivel mundial.

Louis Gossett Jr. luego de sufrir y en parte superar la enfermedad, se convirtió en un férreo defensor de difundir la información de como combatir dicha enfermedad para que las personas tomaran conciencia de la misma.

En este artículo vamos a describir con detalle de que se trata y las formas de combatirlas.

El síndrome del moho tóxico (SMT) es una afección que puede desarrollarse tras la exposición prolongada a moho tóxico. Este tipo de moho produce micotoxinas, sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud humana.

Síntomas del SMT:

Los síntomas del SMT pueden variar de persona a persona y depender de la severidad de la exposición. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Síntomas respiratorios: congestión nasal, estornudos, tos, sibilancias, dificultad para respirar.

congestión nasal, estornudos, tos, sibilancias, dificultad para respirar. Síntomas oculares: ojos llorosos, rojos, con picazón.

ojos llorosos, rojos, con picazón. Síntomas cutáneos: erupciones cutáneas, picazón, irritación.

erupciones cutáneas, picazón, irritación. Síntomas neurológicos: dolores de cabeza, fatiga, mareos, dificultad para concentrarse.

dolores de cabeza, fatiga, mareos, dificultad para concentrarse. Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea.

náuseas, vómitos, diarrea. Otros síntomas: fiebre, dolor en las articulaciones, pérdida de memoria.

Enfermedad de Louis Gossett Jr.:

El actor Louis Gossett Jr. fue diagnosticado con SMT en 2013. Afirma que la exposición al moho en su casa le provocó una serie de problemas de salud, incluyendo dificultad para respirar, fatiga y problemas cognitivos. Gossett Jr. se ha convertido en un defensor de la concienciación sobre el SMT y la importancia de eliminar el moho de los hogares.

Causa:

El SMT es causado por la exposición a moho tóxico, que puede crecer en lugares húmedos y con poca ventilación, como sótanos, baños y áticos. Las micotoxinas producidas por el moho tóxico pueden ser inhaladas, ingeridas o absorbidas por la piel.

Diagnóstico:

El diagnóstico del SMT puede ser difícil, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras enfermedades. No existe una prueba única para diagnosticar el SMT, y el médico generalmente se basará en los síntomas del paciente, su historial de exposición al moho y otras pruebas para descartar otras causas.

Tratamiento:

El tratamiento del SMT se enfoca en eliminar la fuente de exposición al moho y aliviar los síntomas. El tratamiento puede incluir:

Eliminar el moho: Es importante eliminar el moho de la casa para prevenir la exposición continua. Se recomienda contratar a un profesional para eliminar el moho de manera segura.

Es importante eliminar el moho de la casa para prevenir la exposición continua. Se recomienda contratar a un profesional para eliminar el moho de manera segura. Medicamentos: Se pueden recetar medicamentos para aliviar los síntomas, como antihistamínicos, descongestionantes, antibióticos o antifúngicos.

Se pueden recetar medicamentos para aliviar los síntomas, como antihistamínicos, descongestionantes, antibióticos o antifúngicos. Terapia de inmunoterapia: En algunos casos, se puede recomendar la terapia de inmunoterapia para ayudar a reducir la respuesta del sistema inmunitario al moho.

Cómo prevenir el SMT:

La mejor manera de prevenir el SMT es evitar la exposición al moho. Para ello, se recomienda:

Controlar la humedad: Mantener la humedad en el hogar por debajo del 50%.

Ventilar adecuadamente: Ventilar las áreas húmedas como el baño y la cocina.

Reparar las fugas de agua: Reparar las fugas de agua de inmediato para evitar que el moho crezca.

Limpiar el moho: Limpiar el moho de inmediato con agua y jabón.

No alfombrar áreas húmedas: Evitar colocar alfombras en áreas húmedas como el sótano o el baño.

Recursos adicionales:

Es importante tener en cuenta que el SMT es una enfermedad controvertida. Algunos médicos no creen que sea una enfermedad real, mientras que otros creen que es una enfermedad grave que puede tener un impacto significativo en la salud. Si cree que puede estar sufriendo de SMT, es importante que consulte a un médico para que le haga un diagnóstico y le recomiende un tratamiento adecuado.

