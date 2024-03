Louis Gossett Jr., actor pionero y ganador del Oscar, falleció a los 87 años

Louis Gossett Jr., actor pionero y ganador del Oscar, muere a los 87 años

Louis Gossett Jr., el aclamado actor que rompió barreras como el primer hombre negro en ganar un Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, falleció el 29 de marzo de 2024, a la edad de 87 años. Murió en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. California.

La ilustre carrera de Gossett Jr. abarcó más de seis décadas y apareció tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Ofreció actuaciones poderosas en una amplia gama de películas, desde la mordaz miniserie «Roots» hasta la llena de acción «An Officer and a Gentleman». Su interpretación de Fiddler, el sensato instructor de instrucción en esta última película, le valió el histórico Oscar en 1982.

Nacido como Louis Cameron Gossett Jr. el 27 de mayo de 1936 en Brooklyn, Nueva York, Gossett Jr. perfeccionó sus habilidades de actuación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Comenzó su carrera en el escenario, obteniendo elogios de la crítica por su trabajo teatral. Su transición a la televisión y al cine resultó igualmente exitosa, con su imponente presencia y cautivadoras actuaciones que resonaron en audiencias de todo el mundo.

Más allá del papel icónico en «Un oficial y un caballero», Gossett Jr. dejó una huella imborrable en Hollywood con sus apariciones en películas como «The Manchurian Candidate», «Roots», «The Empire Strikes Back» y «Watchmen». También recibió numerosos elogios a lo largo de su carrera, incluido un premio Emmy por su papel en «Roots» y una nominación al Globo de Oro por «An Officer and a Gentleman».

El legado de Gossett Jr. se extiende mucho más allá de sus premios y reconocimientos. Allanó el camino para futuras generaciones de actores negros al derribar barreras raciales en Hollywood. Su talento, dedicación y espíritu inquebrantable seguirán inspirando a los aspirantes a artistas en los años venideros.

Descanse en paz, Louis Gossett Jr.

FILMOGRAFIA

Año Título Personaje Notas 1961 A Raisin in the Sun George Murchison Debut 1969 The Bushbaby Tembo 1970 The Landlord Copee Leo the Last Roscoe 1971 Skin Game Jason O’Rourke 1972 Travels with My Aunt Zachary/Wordsworth 1973 The Laughing Policeman Inspector James Larrimore, policía de San Francisco The Fuzz Brothers Francis Fuzz 1974 The White Dawn Portagee 1976 J. D.’s Revenge Reverendo Elija Bliss The River Niger Dr. Dudley Stanton 1977 The Choirboys Calvin Motts The Deep Henri Cloche 1980 It Rained All Night the Day I Left Leo García 1982 Oficial y caballero Sargento Emil Foley Óscar al mejor actor de reparto; Globo de Oro al mejor actor de reparto; NAACP Image Award 1983 Jaws 3-D Calvin Bouchard Razzie Award (candidato) 1984 Finders Keepers Century The Guardian 1985 Enemy Mine Jeriba ‘Jerry’ Shigan Saturn Award (candidato) 1986 Firewalker Leo Porter Iron Eagle Chappy Sinclair 1987 The Principal Jake Phillips 1988 Iron Eagle II Chappy Sinclair 1989 The Punisher Jake Berkowitz 1991 Toy Soldiers Dean Parker Cover Up Lou Jackson 1992 Diggstown ‘Honey’ Roy Palmer Aces: Iron Eagle III Chappy Sinclair 1993 Flashfire Ben Durand Monolith Capitán MacCandless 1994 Curse of the Starving Class Ellis A Good Man in Africa Prof. Sam Adekunle Blue Chips Padre Dawkins 1995 Iron Eagle IV Chappy Sinclair 1996 Managua Paul 1997 Legend of the Mummy Corbeck The Wall That Heals Narrador 1999 Y2K Morgan 2000 The Highwayman Phil Bishop 2002 Deceived Coronel David Garrett 2005 Left Behind: World at War Presidente Gerald Fitzhugh Window Ralph Stanley 2006 Club Soda Doc All In Caps 2007 Cover Det. Hicks Daddy’s Little Girls Willie 2008 Delgo Zahn (voz) The B.A.M.N. Squad The Perfect Game Cool Papa Bell The Least Among You Samuel Benton The Real Catch Jefe de policía Buttermilk Sky Juez Stanton 2014 A Fighting Man Cubby The Dependables Lou Jones 2015 Boiling Pot Detective Haven 2017 Undercover Grandpa Mother Double Play Coco Breaking Brooklyn Miles Bryant 2019 Foster Boy Juez 2023 El color púrpura Ol’ Mister Johnson​ IF TBA​

Fuente.Wikipedia

Louis Gossett Jr., actor pionero y ganador del Oscar, falleció a los 87 años was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.