LA MAGIA DE LA NAVIDAD LLEGA AL CCCT CON CHRISTMAS FEST

Del 17 al 23 de diciembre las instalaciones del Salón Maison Doree del CCCT, se viste de navidad para llevar a cabo el “Christmas Fest”, que para su primera edición se fusiona con la plataforma de emprendimiento “Hecho en Venezuela Showroom», para efectuar un gran festival donde se darán cita lo mejor de la gastronomía, el emprendimiento y las más prestigiosas marcas de nuestro país.

Un evento dedicado para toda la familia, donde adultos, jóvenes y niños podrán disfrutar de presentaciones musicales, shows de performance con los personajes de Disney, gaitas y parrandas en vivo para revivir la época más mágica del año. También tendremos la fantástica Casa de Papá Noel, donde los más pequeños de la casa podrán elaborar su carta de navidad y tomarse fotografías con Santa. La animación de este evento estará a cargo de Alejandro Soteldo y Genesis Quintero, presentadores del reconocido programa infantil Atómico, transmitido de lunes a viernes por las pantallas de Venevision.

Además contaremos con 2 niveles dedicado a la moda, la belleza, la gastronomía y al mundo empresarial donde encontrarás diferentes propuestas en lo que a ropa para Damas, Caballeros y Niños, incluyendo Trajes de Baño, Ropa Interior, Accesorios, Joyas, Calzado, Carteras, Juguetes, Artesanía, Gastronomía, Food Truck, Servicios Inmobiliarios y de Seguro entre otros.

Esta actividad tiene el sello de la productora Organización Expo Company, una empresa con más de 20 años dedicada a la realización de exposiciones y eventos, en alianza con la plataforma pionera de emprendimiento en el país como lo es Hecho en Venezuela Showroom.

La cita será del 17 al 23 de diciembre a partir de las 10:00am. Hasta las 8:00 pm. En los espacios del Salón Maison Doree, ubicado en el Nivel C1 del CCCT, Entrada libre. En este festival contaremos con los más altos estándares de bioseguridad, para la protección y prevención contra el COVID-19.

