La OMS (¿Organización de MentiraS?) cambia todo sobre el COVID-19, ahora pide acabar con las cuarentenas cómo método para combatir la pandemia.

Mentiras continuadas en medio de la peor pandemia del siglo.

El Dr. David Navarro, aseguró que «nosotros en la OMS no abogamos por el aislamiento como medio principal para controlar este virus», esto lo dijo en el marco de sus comentarios respecto que las industrias cómo el turismo en Europa se han desplomado, por lo que se infiere que para él es mejor que las personas se expongan a un virus del cual ni ellos mismos saben las consecuencias a largo plazo, ni tienen una cura ni mucho menos una vacuna, a estas alturas luego de 9 meses de difundirse el virus a nivel mundial debido a que la OMS (¿Organización de MentiraS?) no declaró a tiempo la alerta sanitaria mundial, hay más de 1.000.000 millón de muertos y casi 40 millones de contagiados.

La institución que a todas estas debería ser la rectora en políticas de salud a nivel mundial, sigue dando de qué hablar y no precisamente para bien. Algunos han comentado que en las películas de Hollywood la OMS hace un papel más serio que en la realidad, donde se muestra cómo un partido político más, irresponsable e incompetente.

Desde los inicios de la pandemia del coronavirus covid-19, la misma que tardaron en declaran pandemia a petición del gobierno de China, (Ver: La OMS retrasa la alerta sanitaria internacional) del mismo que posteriormente se descubrió que había ocultado información importante sobre el covid-19, censurando al conocido médico que al intentar alertar sobre la alta peligrosidad del coronavirus ellos mismos censuraron y terminó muriendo de covid-19 por ser obligado a trabajar sin las condiciones mínimas de protección.

Métodos de protección negados y luego aprobados, la actitud sin sentido.

Al principio la OMS dijo que las mascarillas solo debían ser usadas por quienes tuvieran los síntomas, cosa que era una de sus mentiras, ya que la mayor carga viral de los contagiados con covid-19 se produce junto antes de presentar los síntomas pero al menos 5 días antes ya el infectado puede contagiar a otros, luego declinaron y aceptaron que todo mundo debería llevar mascarillas para contener la enfermedad.

Y así con otras situaciones, tal es el caso del contagio por Fomites, que son las superficies inanimadas cómo el acero inoxidable, plástico y hasta papel moneda.. Ellos negaron que el virus se mantuviera lo suficiente en este tipo de superficies, y dijeron que no había estudios sobre ello, cuando en verdad si existía uno en ese momento que aseguraba que el virus podía mantenerse a temperatura ambiente hasta 9 días de acuerdo a la superficie, y más recientemente un estudio realizado en Australia lleva la capacidad del coronavirus de permanecer en el Ambiente hasta 28 días a temperatura ambiente de 20 grados centígrados.

Pero además de eso, negaron que el coronavirus se trasmitiera por el aire, algo que fue demostrado posteriormente en estudios realizados en diversas partes del mundo, se pudo conocer que el covid se trasmite mediante gotículas que se exhalan por los infectados, pero tambien hasta la respiración natural o común puede mediante aerosoles de micro gotas, difundir en covid-19 en un área interior y mucho más ambientada con acondicionadores de aire, que sirven para la mayor difusión del virus.

Para nosotros la OMS a estas alturas significa Organización de MentiraS. Le invitamos a leer nuestro artículo publicado en Febrero de 2020, en el momento en que la OMS ni siquiera estaba al tanto o se hacía los locos sobre la pandemia. Ver: Las mentiras de la OMS sobre el coronavirus

