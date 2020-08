LA SALUD VUELVE A SER LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN EN VENEZUELA

El Covid-19 ha generado sin duda una alerta mundial que obliga a las familias a enfocarse en la salud como activo primordial para garantizar la seguridad, estabilidad, calidad de vida y requisito para la felicidad y el porvenir en este escenario.

Las prioridades de inversión en los grupos familiares del país, han cambiado diametralmente su objetivo principal para enfocarse en la salud, en un escenario que sin precedentes ni preparación nos situó en un estado de incertidumbre, contención, valoración del hogar, del trabajo y los afectos, así como la transformación causas personales, porque lo realmente valioso, es la vida de la gente que nos importa.

Este análisis lo realizan los venezolanos, Víctor De Leca especialistas en el área de inversiones patrimoniales, y John López economistas y asesor financiero, que refieren un considerable incremento en la adquisición de pólizas de salud ya que los cabezas de familia, sean estos hombres o mujeres, están decidiendo invertir algo de su presupuesto, para estar resguardado ante cualquier emergencia derivada o no, del virus que ha cambiado la vida de todos los seres humanos en el planeta.

“Al principio el tema estaba algo confuso, porque las pólizas en bolívares se volvieron inútiles, cuando el costo de cualquier incidencia de salud, va desde trescientos y puede superar los veinte mil dólares según se trate de atención en emergencia, hospitalización o cuidados intensivos… en la actualidad ya hay compañías nacionales que están autorizadas para que tanto primas como coberturas se calculen en divisas; y eso ha tranquilizado a quienes prefieren dormir tranquilos”, señala Víctor de Leca, director de Infinity firma de corretaje de seguros.

Los expertos en esta materia sostienen que ante el inminente incremento de casos por Covid-19, las inversiones se destinan a proteger a los miembros de la familia ante un eventual contagio, “sin embargo en el caso Venezuela, este viene a sumarse a la lista de riesgos que ya estaba viviendo el ciudadano, que ya se sentía desprotegido ante cualquier imprevisto que pueda trastornar la tranquilidad o la economía empresarial-familiar, ya sea por situaciones de salud o de daño patrimonial, en momentos en los que no existen los recursos suficientes para solventar vicisitudes”.

¿Es posible sentirse protegido?

Las pólizas de seguros habían dejado de ser una garantía como instrumento financiero capaz de indemnizar, a través del compromiso de una empresa, cualquier alteración de la salud o daño por robo o accidentes fortuitos o premeditados contra bienes patrimoniales. No obstante, hoy sabemos que cualquier hecho, por minúsculo que sea puede sacudir con fuerza nuestra estabilidad personal, paz familiar y seguridad laboral, por eso contar con un resguardo que cubra estos gastos resulta indispensable.

La recomendación de los expertos es contar con la debida asesoría, para la toma de decisiones inteligentes que más allá del seguro garantice el acompañamiento constante las veinticuatro horas, los 365 días del año, porque esos momentos vitales son los que cuentan.

De Leca añadió que con la firma Infinity están realizando de manera gratuita inspecciones a empresas para la evaluación de infraestructuras físicas y las asesorías a líderes empresariales para cubrir a la mayor cantidad posible de personas ante este panorama incierto en el que lo importante es sentirse protegido.

Para cualquier asesoría a través de nuestras redes Instagram @infinityscs, correo info@infinity-scs.com y la web www.infinity-scs.com.

Mary Mennuto

CNP 8082