Las 10 Noticias más relevantes de Toronto para el Viernes 05 de abril de 2024

1. Protestas por el aumento del costo de vida en Toronto.

Cientos de personas se manifiestan en el centro de Toronto para expresar su descontento con el aumento del costo de vida. Los manifestantes exigen medidas del gobierno para abordar la inflación, la falta de vivienda y la pobreza.

2. La policía de Toronto investiga un tiroteo en un centro comercial.

Un tiroteo en un centro comercial de Toronto deja dos personas heridas. La policía está buscando a un hombre que huyó de la escena del crimen.

3. El alcalde de Toronto anuncia un nuevo plan para combatir la falta de vivienda.

El alcalde de Toronto anuncia un nuevo plan de $100 millones para construir más viviendas asequibles y proporcionar apoyo a las personas sin hogar.

4. Los Blue Jays de Toronto ganan su primer partido de la temporada.

Los Blue Jays de Toronto derrotan a los Yankees de Nueva York por 5-4 en su primer partido de la temporada regular.

5. El Festival Internacional de Cine de Toronto anuncia su programación para 2024.

El Festival Internacional de Cine de Toronto anuncia la programación para su 47ª edición, que se celebrará del 5 al 15 de septiembre de 2024.

6. La TTC anuncia un aumento de las tarifas a partir del 1 de julio de 2024.

La Comisión de Tránsito de Toronto (TTC) anuncia un aumento de las tarifas del 2,5% a partir del 1 de julio de 2024.

7. El nuevo hospital de Toronto abre sus puertas al público.

El nuevo hospital de Toronto, el Unity Health Toronto, abre sus puertas al público después de años de construcción.

8. La cantante torontoiana Alessia Cara gana un premio Grammy.

La cantante torontoiana Alessia Cara gana un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Rap/Cantado por su canción «Stay».

9. El equipo de hockey sobre hielo Toronto Maple Leafs gana su primer partido de playoffs en 17 años.

Los Toronto Maple Leafs derrotan a los Tampa Bay Lightning por 4-3 en su primer partido de la serie de playoffs de la NHL.

10. La temperatura en Toronto alcanza los 20 grados centígrados por primera vez en 2024.

La temperatura en Toronto alcanza los 20 grados centígrados por primera vez en 2024, lo que marca el inicio de la primavera.

