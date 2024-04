Las 10 Noticias más importantes de Toronto para el Viernes 12 de Abril de 2024

1. Ford anuncia nuevos recortes de empleos en Oakville 300 empleos se eliminarán en los próximos meses. ( 11 de abril de 2024)

Ford ha anunciado nuevos recortes de empleos en su planta de Oakville, Ontario. Un total de 300 empleos se eliminarán en los próximos meses, lo que representa una pérdida del 10% de la fuerza laboral de la planta. La compañía ha citado la «incertidumbre económica» como la razón principal de los recortes.

2. Toronto FC derrota a CF Montréal en un emocionante partido El equipo local gana 21 con un gol de último minuto. ( 11 de abril de 2024)

Toronto FC consiguió una emocionante victoria por 21 sobre CF Montréal en el BMO Field el jueves por la noche. El partido estuvo reñido hasta el final, con ambos equipos teniendo oportunidades de marcar. Un gol de último minuto de Jonathan Osorio aseguró la victoria para el equipo local.

3. Incendio en un edificio de apartamentos de Toronto deja a varias personas sin hogar 20 personas fueron evacuadas del edificio en la madrugada del jueves. ( 11 de abril de 2024)

Un incendio en un edificio de apartamentos de Toronto dejó a varias personas sin hogar el jueves por la madrugada. Aproximadamente 20 personas fueron evacuadas del edificio después de que se declarara un incendio en el sótano. No se reportaron heridos.

4. La policía de Toronto investiga un tiroteo en el centro de la ciudad Un hombre fue herido de bala en el incidente del jueves por la noche. ( 11 de abril de 2024)

La policía de Toronto está investigando un tiroteo que ocurrió en el centro de la ciudad el jueves por la noche. Un hombre fue herido de bala en el incidente y fue trasladado al hospital con heridas graves. La policía aún no ha realizado arrestos.

5. El precio de la gasolina en Toronto sigue aumentando Se espera que el precio alcance los $2 por litro la próxima semana. (Global News, 11 de abril de 2024)

El precio de la gasolina en Toronto sigue aumentando, y se espera que alcance los $2 por litro la próxima semana. Este aumento se debe a una serie de factores, incluyendo la guerra en Ucrania y la creciente demanda de combustible.

6. Los Blue Jays de Toronto anuncian la firma del prospecto dominicano Gabriel Moreno El joven receptor es considerado uno de los mejores prospectos del béisbol. ( 10 de abril de 2024)

Los Blue Jays de Toronto han anunciado la firma del prospecto dominicano Gabriel Moreno. Moreno, un joven receptor de 18 años, es considerado uno de los mejores prospectos del béisbol y podría llegar a las Grandes Ligas en los próximos años.

7. El Festival de Cine de Toronto anuncia su programación para el 2024 El festival se llevará a cabo del 5 al 15 de septiembre. ( 10 de abril de 2024)

El Festival de Cine de Toronto ha anunciado su programación para el 2024. El festival se llevará a cabo del 5 al 15 de septiembre y contará con una amplia selección de películas de todo el mundo.

8. La Universidad de Toronto recibe una donación de $100 millones La donación se utilizará para apoyar la investigación en salud mental. ( 9 de abril de 2024)

La Universidad de Toronto ha recibido una donación de $100 millones de la Fundación Temerty. La donación se utilizará para apoyar la investigación en salud mental, con un enfoque particular en la prevención del suicidio.

9. El nuevo restaurante del chef David Chang abre sus puertas en Toronto Momofuku Noodle Bar ofrece una variedad de platos asiáticos. (11 de abril de 2024)

El nuevo restaurante del chef David Chang, Momofuku Noodle Bar, ha abierto sus puertas en Toronto. El restaurante ofrece una variedad de platos asiáticos, incluyendo ramen, dumplings y buns.

10. El Museo Real de Ontario presenta una nueva exposición sobre la historia de la Tierra La exposición explora la evolución del planeta y sus habitantes. (11 de abril de 2024)

