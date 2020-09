Las conexiones 5G alcanzan 138 millones en el mundo.

BELLEVUE, Washington –23 de septiembre de 2020 – Los operadores de redes móviles continúan poniendo en línea redes 5G a pesar de la desaceleración por la pandemia y económica y de un crecimiento de las suscripciones 5G algo mermado en ciertas zonas, de acuerdo con 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas. En el T2 2020, se activaron otras 30 redes 5G, llevando el total a 114 redes 5G comerciales en el mundo, cifra que se prevé se duplique prácticamente para alcanzar las 204 al término de 2020, según datos de TeleGeography.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “El ritmo de los nuevos lanzamientos de redes comerciales de 5G permaneció saludable a lo largo de este trimestre desafiante, con operadores de redes móviles que continuaron desarrollando redes 5G para el largo plazo”.

La 5G continúa aportando un ámbito de crecimiento importante para la industria inalámbrica celular a la luz de un aumento general del tráfico de datos en redes mundiales móviles del 53 por ciento en el último año (incluyendo acceso fijo inalámbrico), según el último informe de Ericsson, Ericsson Mobility September 2020 Report. Datos de Omdia arrojan que ya existen casi 138 millones de conexiones 5G en el mundo al T2 2020, lo que representa un crecimiento del 116% respecto del T1 2020. Además, a la fecha existen 190 modelos de dispositivos 5G comerciales disponibles mundialmente al cierre de agosto, según la Global mobile Suppliers Association (GSA).

Hacia el futuro, Omdia proyecta que las conexiones 5G alcanzarán los 236 millones en el mundo al término de 2020, de las cuales América del Norte representará 10 millones de conexiones. En palabras de Kristin Paulin, Analista Senior en Omdia: “Prevemos que el crecimiento se acelerará en el segundo semestre del año, luego de la desescalada de los cierres, y la continuidad de las expansiones de redes 5G y la disponibilidad de más dispositivos 5G”.

Pearson afirmó: “Distintas regiones del mundo están experimentando índices de crecimiento de suscripciones 5G significativamente diferentes debido a la pandemia y a los retos económicos que esta ha ocasionado. El crecimiento en América del Norte continúa siendo fuerte, mientras que los mercados del Caribe y América Latina recién están dando sus primeros pasos”.

Al término del T2 2020, América del Norte ostentaba 2,3 millones de conexiones 5G y 497 millones de conexiones LTE. Para la región, esto representa el 69% de crecimiento trimestral en 5G, un aumento cercano al millón de conexiones 5G a lo largo del trimestre. También representa el 1% de crecimiento en LTE, una suba de 4,6 millones de conexiones LTE durante el trimestre.

Según José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, «la 5G está batiendo muchos récords en América Latina y el Caribe. Es la tecnología móvil más veloz en llegar a la región y la primera incluida como parte de muchos planes gubernamentales de desarrollo nacional, como es el caso de Brasil, Colombia y Chile”.

En el trimestre, América Latina y el Caribe vieron 3.685 suscripciones 5G, o un crecimiento trimestral secuencial del 25%, y 378 millones de suscripciones LTE (2% de crecimiento respecto del trimestre anterior), respectivamente. Al término de 2020, América Latina y el Caribe representará otras 189.000 conexiones 5G, según proyecciones de Omdia.

Otero añadió: “Uruguay lideró el camino al ser el tercer país del mundo en contar con una red de 5G y, desde entonces, otros seis países de la región comenzaron a ofrecer servicios. Prevemos el anuncio de más operaciones comerciales en los próximos 12 meses, y que la 5G representará el 23% de las líneas móviles de la región en 2025, según Omdia”.

Aparte de la 5G, se prevé que las conexiones mundiales generales de LTE 4G continúen creciendo internacionalmente hasta fines de 2022. Se prevé que alcancen 5.700 millones para el término de 2020, de los cuales 506 millones provendrán de América del Norte y 406 millones de América Latina y el Caribe.

En total, se desplegó la siguiente cantidad de redes inalámbricas con tecnologías 4G y 5G en el mundo y en las Américas al 16 de septiembre de 2020, según TeleGeography:

Mundialmente: 5G: 114

LTE Advanced: 335

LTE: 682

América del Norte: 5G: 7

LTE Advanced: 12

LTE: 23

América Latina y Caribe:5G: 10

LTE Advanced: 49

LTE: 125

*Fuente: TeleGeography y 5G Americas

Para más información y para consultar una cantidad de cuadros de estadísticas sobre la familia de tecnologías del 3GPP, y un listado de despliegues LTE y 5G por operador y región, visite www.5GAmericas.org. Los datos de suscriptores y las proyecciones fueron provistos por Omdia y los datos de despliegues por TeleGeography (GlobalComm).

