Las insólitas «gomitas» que compró Lilian Tintori con la «ayudas»

Dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y ahora menos con las redes sociales.. La tarde de este Sábado 29 de Mayo de 2021, las redes sociales no perdonaron a la pareja de autodenominados «líderes de Venezuela», Leopoldó (Locoldo) López y Lilian Tintori quienes llegaron en un vuelo privado exclusivo desde Madrid a la capital de Perú, Lima.. para presentar su apoyo y darle una super asesoría a la hija del ex-dictador Alberto Fujimori, quién aspira por enésima vez a la presidencia de ese país.

Pero…¿Y de donde sacan estos elementos dinero para comprarse estas»baratijas» si nunca han trabajado?

Mientras el salario mínimo en España donde residen estos sujetos para Junio de 2020, es de 1050 euros al mes, puede consultarlo aquí. Lo que significa que si ganara eso y lo dedicara a comprarse estos zapaticos, dejaría más de la mitad de su sueldo allí.

Pero según ella, vive de las donaciones que le hacen sus seguidores a través de donaciones en efectivo y de algunas «cositas» que vendieron en Venezuela.

Ah pero es que en Venezuela, el sueldo mínimo es de Bs. 7.000.000 lo que significa que un venezolano que gane el salario mínimo tendría que trabajar sin comer ni pagar nada más, 20,67 años para comprarse un par de zapaticos cómo los de Lilian.

Si estas «gomitas» son solo para ir en vuelo privado desde Madrid a Lima, si llega Locoldo a presidente andará con tacones de diamante…

Para que no quede duda que la foto no es trucada, ni montaje, veamos de donde salió… ah pero es de la propia cuenta twitter de Locoldo..

Anteriormente había afirmado que a ella la ayudaban en los aeropuertos dándole billetes de $100 , puede ser que ahorrara para comprarse unos zapaticos de colección.. pero de todas formas a continuación dejamos una encuesta para nuestros lectores:

