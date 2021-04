Locoldo López y su desvarío presidencial,

Cómo siempre nos gusta iniciar definiendo un poco el titular con el encabezamos el artículo, y en este caso si vamos al diccionario:

Desvarío Estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un estado pasional, en el que se dicen o se hacen cosas incoherentes y se sufren alucinaciones.

Una Carrera Política Artificial.

Y es que la carrera política de este señor Leopoldo López, comenzó desde el momento que le hicieron creen que era descendiente de Simón Bolívar y por ello estaba predestinado para dirigir los destinos del país.

De la noche a la mañana aparece la Asociación Civil Primero Justicia (se parece a alguien ese nombre?) y recibe una donación de 60.000.000 millones de bolívares de de PDVSA, y zas.. aportado por su madre que casualmente estaba en un puesto clave en la estatal petrolera.

“La donación por la cantidad de SESENTA MILLONES SESENTA MIL BOLIVARES (60.060.000,00 Bs.), ejecutada en el marco del Convenio de Cooperación, celebrado entre PDVSA y la Fundación Interamericana (IAF – Inter American Fundation), contenido en el Memorando de Entendimiento de fecha 24 de Julio de 1998, otorgada en beneficio de la Asociación Civil PRIMERO JUSTICIA y formalizada, por una parte, por la ciudadana Antonieta Mendoza de López, titular de la cédula de identidad Nro. 3.179.394, Gerente de Asuntos Públicos de la División Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas S.A., actuando como apoderada de dicha empresa y, por la otra, por el ciudadano Julio Andrés Borges, titular de la cédula de identidad Nro. 10.890.645, actuando en su carácter de Presidente de la referida Asociación Civil, a través del documento debidamente autenticado en fecha 23 de Diciembre de 1998, por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, con el Nro. 41 Tomo 98 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; quien igualmente formuló a la Unidad de Administración de Asuntos Públicos, mediante la forma G-74, la solicitud de emisión del cheque por la referida cantidad a nombre de la mencionada Asociación Civil”.

La bicoca de $USD 106.194,69 de acuerdo al histórico de la cotización del dólar , aquí nos preguntamos.. ¿A una asociación civil cualquiera, que aparece de la noche a la mañana, se le puede donar de PDVSA más de 100mil dólares americanos? ¿No es un acto de corrupción que la madre de uno de los principales actores de la asociación civil sea la que firma el cheque para otorgar ese dinero del erario público?.. Conocemos casos de venezolanos que la misma PDVSA le negó una miserable beca para poder cursar estudios de bachillerato y pregrado diciéndoles que PDVSA no otorgaba becas, pero claro.. si eres un Locoldo te asignan más de $100mil para que montes un partidos político inicialmente disfrazado de asociación civil…

La corrupción entra por la casa de «mami»..

De acuerdo a las leyes venezolanas un funcionario público ni hasta en segundo grado de consanguinidad puede contratar con el estado ni recibir dineros del erario público..

“La prenombrada ciudadana Antonieta Mendoza de López, titular de la cédula de identidad Nro. 3.179.394, Gerente de Asuntos Públicos de la División Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas S.A., también apoderada de dicha empresa, según consta de poder protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 18 de Mayo de 1998, bajo el Nro. 28, Tomo 3, Protocolo Tercero, formalizó la referida donación a la Asociación Civil PRIMERO JUSTICIA y ordenó la solicitud de emisión del cheque y la elaboración del documento de donación, existiendo un vínculo familiar directo entre ella (MADRE) y el ciudadano LEOPOLDO LOPEZ MENDOZA (HIJO), titular de la cédula de identidad Nro. 11.227.699, quien para la fecha de donación (23 de Diciembre de 1998), se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de la mencionada Asociación Civil (beneficiaria de dicha donación) y, además, era empleado activo de PDVSA, ocupando el cargo de Analista de Entorno Nacional en la Oficina del Economista Jefe de PDVSA…”..

Este fue el interesante inicio de la carrera del autodenominado líder de la franquicia de Voluntad Popular, violando las leyes que prohíben a empleados públicos recibir donaciones del propio estado para el que trabajan, este señor era miembro principal de la directiva de la «ONG» , «primero justicia» y su «mami» le sacó un cheque por las cantidades arriba mencionadas para convertir esa «ONG» en un partido político.

Fuera de eso.. todavía no sabemos cuál fue el concurso de oposición para que Locoldo obtuviera el cargo que tenía en PDVSA y tampoco cómo lo obtuvo su madre.

La travesía durante su estadía en Primero Justicia, fue su constante pugna por el liderazgo del partido que terminó en su separación de dicho partido ya que no pudo quitarle la franquicia a Capriles y a Borges, para hacerse candidato presidencial con esta tarjeta.. sí, «locoldo» cómo lo llaman quienes lo han escuchado en sus desvaríos presidenciales, tiene una sola meta, la cuál al parecer le fue inducida desde la niñez cuando le hicieron creer que era descendiente de Simón Bolívar, que su destino era ser presidente de Venezuela.

Leopoldo y la Salida

Antes del año 2014, Leopoldo ya tenía su partido, Voluntad Popular luego de separarse de Primero Justicia y llamar a la abstención en la elección donde Capriles pierde con Maduro, el susodicho comenzó a promover algo que el mismo llamó «La Salida», que no fue más que intentar mediante la agitación callejera agitar los ánimos de las personas haciendo llamados a protestas violentas, que degeneraron en muertes, por las cuales fue juzgado y en dicho juicio negó haber realizado esos llamados a la violencia callejera.

Luego de esto fue encarcelado por varios años en el centro de Ramo Verde, encarcelamiento en el se pudo apreciar que tenía privilegios de un «jeque árabe», mientras que otros reclusos estaban en una celda común, «locoldo» estaba en un apartamento con todos los lujos dentro de la prisión.

El montaje de Ramo Verde

Luego de designarse su lugar de reclusión en Ramo Verde, Locoldo fue tejiendo su montaje de sufrimiento para fabricarse el traje a la medida del «Mandela caribeño», montaje que muchos se creyeron que era torturado y vivía en una celda con gusanos, cuando la realidad era otra.. las imágenes son evidentes..

Estas imágenes era lo que le mostraban algunos medios al mundo..

Lo que en verdad sucedía con el autodenominado «Mandela caribeño».

El «escape» de Locoldo.

Misteriosamente Locoldo, que estaba desde el pseudo-golpe del 30A, organizado por su monigote Juan Guaidó (Ler el artículo Guaipoldo el Monigote ), solamente para que él escapara de su casa y se refugiara en la embajada de España, para luego misteriosamente aparecer en Bogotá y luego en Madrid.

Sí, el 30A solo tenía como fin sacar al megalómano Locoldo, de su casa para asilarlo en España,.. Guaidó mintió.

Locoldo en el Exilio, ¿A quién representa?

Lo último que pudimos ver de la actuación de este señor en el exilio, es que vive en la zona más costosa de Madrid, la capital de España, pagando un alquiler de 10mil euros mensuales, cuando no se le ha conocido por años un empleo que le permite disfrutar de ese lujo. Posteriormente su esposa dijo que recibían donaciones de venezolanos y él indicó que vendieron unos coroticos en Venezuela para poder pagarse la vida suntuosa que ahora llevan.

Hace poco se le vio violando el cerco sanitario en España, trasladandose desde Madrid a Galicia sin permiso y siendo multado por ello, puede ver este caso en este artículo.

Sucede que este elemento en la actualidad no representa cómo líder ni al 1% de los venezolanos pero presume de hablar por todo el pueblo de Venezuela cómo podemos verlo a continuación.. donde siempre exige elecciones presidenciales, en las que claro está se postularía para cumplir sus sueño y delirio presidencial..

Hoy estuvimos en el Madrid Foro Empresarial desde donde reiteramos la importancia de articular esfuerzos para lograr unas elecciones libres, justas y verificables, tanto regionales y parlamentarias, como presidenciales; bajo cinco condiciones fundamentales. pic.twitter.com/KQJ5dxIgPw — Leopoldo López (@leopoldolopez) April 6, 2021

¿Se siente usted representado por este señor?

¿Cree usted que la actitud de este señor es la de alguien en total uso de sus facultades mentales?

¿Es este señor alguien capacitado para dirigir un país?

¿Le han traído a Venezuela algún beneficio las propuestas de este elemento?

¿Usted votaría por alguien que insiste en que debe ser presidente de Venezuela solo porque se cree descendiente de un prócer de la patria y que ha sobrepuesto sus intereses personales a los de la mayoría?

Opine usted..

