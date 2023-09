Las marcas de Autos que más se venden en Helsinki

¿Te has preguntado alguna vez qué marcas de autos se venden en Helsinki, la capital de Finlandia?

En este artículo te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre el mercado automotriz de esta ciudad nórdica, que tiene una población de más de 600.000 habitantes y una superficie de casi 715 km2.

Helsinki es una ciudad moderna, cosmopolita y ecológica, que ofrece una gran variedad de opciones para los amantes de los autos. Según el último informe de la Asociación Finlandesa de la Industria Automotriz (AKL), en el año 2020 se vendieron en Helsinki un total de 28.507 autos nuevos, lo que representa el 18,5% del total nacional. De estos, el 63,4% fueron autos de gasolina, el 19,8% fueron híbridos, el 9,4% fueron eléctricos y el 7,4% fueron diésel.

Las marcas más populares entre los compradores de Helsinki fueron Toyota, Volkswagen, Skoda, Volvo y Kia, que acapararon el 54,6% del mercado. Estas marcas se caracterizan por ofrecer modelos prácticos, seguros, eficientes y adaptados al clima y las condiciones de conducción de Finlandia. Entre los modelos más vendidos se destacan:

El Toyota Corolla,

El Volkswagen Golf,

El Skoda Octavia,

El Volvo XC40

El Kia Niro.

Sin embargo, también hay espacio para otras marcas menos comunes, pero que tienen su público fiel en Helsinki. Por ejemplo, se vendieron 1.061 autos de Tesla, la marca estadounidense de autos eléctricos de lujo, que ocupó el noveno lugar en el ranking. También se vendieron 372 autos de Porsche, la marca alemana de autos deportivos, que ocupó el vigésimo lugar. Y se vendieron 95 autos de Ferrari, la marca italiana de autos superdeportivos, que ocupó el cuadragésimo lugar.

Como puedes ver, Helsinki es una ciudad que tiene una oferta automotriz muy diversa y atractiva para todos los gustos y presupuestos.

