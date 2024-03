¡Las remesas dan un vuelco! Venezolanos ahora envían dinero a sus familiares en el exterior.

Los venezolanos, que durante años han dependido de las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero, ahora están empezando a enviar dinero a sus seres queridos que viven en países como Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Este cambio inesperado se debe a la inflación galopante que están experimentando estas naciones, lo que ha hecho que el costo de vida se dispare y que los salarios se devalúen.

En Argentina, por ejemplo, la inflación anual supera el 100%, mientras que en Uruguay ronda el 8%. Esto significa que los productos básicos como la comida, el alquiler y el transporte se han vuelto cada vez más inaccesibles para muchas personas. En Chile, la inflación ha superado el 7% anual, y en Perú ronda el 6%.

Los venezolanos que aún viven en Venezuela, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, ahora tienen un poder adquisitivo mayor que sus familiares en algunos países del sur del continente. Esto se debe a que la hiperinflación en Venezuela ha hecho que el bolívar, la moneda local, se devalúe considerablemente.

Como resultado, muchos venezolanos están empezando a enviar remesas a sus familiares en el exterior para ayudarlos a cubrir sus necesidades básicas. Las remesas no solo son una fuente de ingresos importante para las familias que las reciben, sino que también ayudan a aliviar la presión económica sobre los venezolanos que aún viven en el país.

Además de enviar dinero, los venezolanos también están enviando pequeñas encomiendas con productos de uso diario para el aseo personal como desodorantes, ya que son muy caros en los países donde son enviados.

Este cambio en la dinámica de las remesas es un reflejo de la compleja situación económica que atraviesa América Latina. Mientras que algunos países como Venezuela están empezando a recuperarse de la crisis, otros como Argentina y Uruguay están enfrentando una inflación descontrolada. Las remesas son una herramienta importante para que las familias puedan afrontar estas dificultades y mejorar su calidad de vida.

Es importante destacar que este nuevo flujo de remesas aún es incipiente y que no se espera que reemplace las remesas que tradicionalmente reciben los venezolanos del exterior. Sin embargo, es una tendencia que vale la pena seguir de cerca, ya que podría tener un impacto significativo en las economías de los países involucrados.

Mietras las distorsiones de las economía a nivel mundial se ven reflejadas en el país, los Venezolanos siguen enviando remesas a sus familiares en el exterior, la inflación en países como argentina, uruguay, chile, perú, entre otros hace que los venezolanos que todavía quedan en Venezuela comiencen a enviar dinero a sus familiares en el exterior, así como pequeñas encomiendas con productos de uso diario para el aseo personal como desodorantes ya que son muy caros en los países donde son enviados.

Algunas personas han manifestado lo que está sucediendo en gran parte el país :

Luciano, quede sorprendido paso en diciembre 2023 en la sede Zoom Bolivar, una cola grande de personas haciendo envios al exterior pero a sus familiares es decir enviando remesas. No lo creia y un trabajador de la empresa me lo confirmo…No se si en Maracaibo paso igual. — Pedro G (@pjguillenc) March 12, 2024

Desde el 2018 tengo negocio en remesas y casa de cambio, me preguntan cómo mandar a Perú, Colombia, dinero a familiares, en diciembre le mandé con mi primo artículos de aseo diario, maquillaje a mi tía en Uruguay, porque allá eso es muy costoso. — Mayra Suárez (@mayraC3001) March 12, 2024

¡Las remesas dan un vuelco! Venezolanos ahora envían dinero a sus familiares en el exterior was last modified: by