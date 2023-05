Banesco abre servicio de recepción de remesas a través de Moneygram

Banesco con nuevo servicio de recepción de remesas a través de Moneygram

¿Cómo funciona?

Cualquier persona con acceso a Moneygram que se encuentre en uno de los 200 países autorizados puede enviar dinero a los clientes Banesco.

Sólo necesita indicar los datos del beneficiario: nombres y apellidos, número de cédula, número de teléfono celular registrado en Banesco y el número de cuenta bancaria.

Después de canalizar la instrucción de pago, Moneygram informa a Banesco para ejecutar el abono en bolívares al cliente a la tasa de cambio autorizada por el Banco Central de Venezuela.

La plataforma Moneygram ofrece tres vías para el envío de remesas:

Desde su App (descargable en el App Store o Google Play)

Desde la página web.

Desde las sucursales.

Aplican condiciones operativas de acuerdo al país de origen del envío.

Moneygram es una de las principales plataformas de envío de dinero en el mundo. Además, tiene presencia en la mayoría de los países donde se han establecido las familias venezolanas. «Por estas razones escogimos esta plataforma para desarrollar el servicio de recepción de remesas», explica Fonfría.

Recibir remesas no tiene costo para el cliente Banesco. Las comisiones o impuestos se cobran al cliente emisor al momento de girar la instrucción en el extranjero. Los montos autorizados para el envío de remesas varían según el país.

El familiar del cliente Banesco en el extranjero puede utilizar el localizador para ubicar los agentes Moneygram más cercanos a su localidad.

Preguntas y respuestas de Banesco sobre el servicio:

¿Qué es una remesa?

Es el envío de divisas de un país a otro a través de un tercero, el cual debe estar debidamente acreditado en los países de origen y destino de la operación de remesa.

¿Qué es MoneyGram?

Es un proveedor de servicios financieros internacionales, que brinda una plataforma tanto física como virtual mundial, para procesar órdenes de envío de remesas y otros servicios conexos.

¿Puedo recibir remesas en Venezuela a través de MoneyGram?

Banesco es un agente en Venezuela certificado por MoneyGram, para la recepción y abono de remesas internacionales en bolívares (Bs.) a clientes de Banesco.

¿Puedo enviar remesas de Venezuela a otro país?

No, actualmente la alianza está autorizada sólo para acreditar remesas internacionales a clientes naturales Banesco en bolívares (Bs.), procedente de cualquiera de los más de 200 países donde MoneyGram tiene presencia.

¿Quienes pueden enviar remesas a Venezuela?

Cualquier persona natural que tenga acceso a los servicios financieros internacionales de MoneyGram y que se encuentre en los países autorizados para realizar la operación. Asimismo debe cumplir con los procesos de identificación establecidos por MoneyGram.

¿Quienes pueden recibir remesas en Venezuela?

Solo clientes naturales de Banesco, que posean Cuenta Verde y Cuenta en Bolívares (Bs.) activas.

¿Se cobran comisiones o impuestos por recibir remesas de MoneyGram?

No, las comisiones y/o impuestos sobre las remesas son cobradas al cliente emisor de la remesa.

¿Se necesitan documentos específicos o tener servicios activos para recibir remesas provenientes de MoneyGram?

No, pero es importante que el cliente cuente con sus datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico) actualizados para la recepción de fondos internacionales.

¿Cuáles son los montos mínimos o máximos de una remesa?

Los montos autorizados para el envío de remesas varían según el país donde se origine el envío de la operación y lo estipulado por las legislaciones internacionales.

¿Las remesas recibidas en Banesco pueden ser en moneda extranjera?

No, las remesas serán liquidadas únicamente en la moneda de curso bolívares (Bs.) en las cuentas de los clientes beneficiarios, al igual Banesco dispone de los mecanismos cambiarios oficiales para la gestión de compra de divisas.

¿En cuánto tiempo recibiré la remesa autorizada por MoneyGram?

Los abonos de remesas autorizadas por MoneyGram son en línea, a excepción de aquellas autorizadas durante el cierre de los servicios de BanescOnline que serán acreditadas posterior a las 12:00 a.m.

¿Si tengo alguna duda o inconveniente con la recepción de una remesa con quien me comunico?

Para cualquier tipo de incidencia, el ordenante de la remesa debe formalizar su inquietud o reclamo a MoneyGram como proveedor de servicio a través de los canales que describa en su site moneygram.com, opción: Contáctanos.

¿Cómo enviar dinero por Moneygram desde el extranjero?

Busca en tu país los canales que Moneygram tiene disponible para ti ingresando en moneygram.com (pueden ser taquillas físicas, página web o el App de Moneygram)

Debes conocer los siguientes datos de la persona a la que envías: Nombres y apellidos. Número de cédula. Número de teléfono registrado en Banesco. Número de cuenta en Bs. (corriente o ahorros).



¿El receptor debe ir al banco para recibir los fondos?

No, el dinero se transfiere automáticamente a la cuenta en bolívares Banesco del receptor.

Banesco abre servicio de recepción de remesas a través de Moneygram was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: