Los deportes más populares en la Ciudad de París

La ciudad de París es conocida por su belleza, su cultura y su historia, pero también por su pasión por el deporte. En la capital francesa se pueden practicar diversos deportes, tanto al aire libre como en instalaciones deportivas. Algunos de los deportes más populares que se practican en París son:

El fútbol:

Es el deporte rey en Francia y en París hay varios equipos profesionales, como el Paris Saint-Germain, el Paris FC o el Red Star. Los aficionados al fútbol pueden disfrutar de los partidos en el Parque de los Príncipes, el Estadio de Francia o el Estadio Jean-Bouin, entre otros. También hay muchos campos de fútbol repartidos por la ciudad para los que quieren jugar de forma amateur.

El tenis:

París es la sede de uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial, el Roland Garros, que se disputa cada año en mayo o junio. Los amantes del tenis pueden ver a las estrellas del deporte blanco en la pista central Philippe Chatrier o en las pistas anexas. También hay muchos clubes y pistas de tenis públicas y privadas en París para los que quieren practicar este deporte.

El ciclismo:

París es el punto final del Tour de Francia, la carrera ciclista más famosa del mundo, que se celebra cada año en julio. Los ciclistas llegan a la meta en los Campos Elíseos, donde son recibidos por miles de espectadores. Además, París cuenta con una red de carriles bici y un servicio público de alquiler de bicicletas llamado Velib, que facilitan el desplazamiento y el ejercicio en bicicleta por la ciudad.

El atletismo:

París tiene varios lugares emblemáticos para correr, como el Bosque de Bolonia, el Bosque de Vincennes, el Campo de Marte o las orillas del Sena. También hay varias carreras populares que se organizan cada año, como la Maratón de París, la Media Maratón de París o la Carrera de la Mujer. Asimismo, París dispone de varios estadios y pistas de atletismo para los que quieren entrenar o competir.

El baloncesto:

París tiene un equipo profesional de baloncesto, el Paris Basketball, que juega en la segunda división francesa. Los aficionados al baloncesto pueden ver los partidos en el Palacio de los Deportes o en el Estadio Pierre de Coubertin. También hay muchas canchas de baloncesto públicas y privadas en París para los que quieren jugar o practicar este deporte.

