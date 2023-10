Los deportes que más se practican en la Ciudad de Burdeos en Francia

Los deportes que màs se practican en la Ciudad de Burdeos en Francia

¿Te gustan los deportes y quieres visitar una ciudad con mucho encanto?

Entonces, Burdeos es tu destino ideal. Esta ciudad portuaria del sudoeste de Francia te ofrece una gran variedad de actividades deportivas para disfrutar al aire libre, tanto en el mar como en la tierra. En este artículo te contamos cuáles son los 5 deportes que se practican en la Ciudad de Burdeos y cómo puedes vivirlos tú mismo.

1. La equitación:

Si te gustan los caballos, Burdeos te ofrece la oportunidad de practicar la equitación en un entorno natural privilegiado. Puedes realizar cabalgadas por los bosques de pinos de Aquitania, o por las playas de la región, las cuales pueden ser experiencias inolvidables para los viajeros. Además, Burdeos cuenta con varios centros ecuestres donde puedes tomar clases o alquilar un caballo.

2. Los deportes marítimos:

Burdeos es una ciudad marítima, y por eso tiene acceso a la mayoría de deportes marítimos, como el canoe-kayak, la navegación con veleros o el surf. Puedes practicar estos deportes en las larguísimas playas de Aquitania, cerca de la grandiosa duna de Pilat, que es la más alta de Europa. También puedes explorar la bahía de Arcachon, donde se encuentra la reserva natural del banco d’Arguin, un paraíso para las aves y los amantes de la naturaleza.

3. El fútbol:

El fútbol es el deporte más popular y con mayor número de seguidores en Burdeos. El equipo de la ciudad, el Girondins de Burdeos, es uno de los mejores clubes de toda Francia y ha sido seis veces campeón de la primera liga francesa. Su estadio, el Chaban Delmas, es el mayor de la ciudad y tiene capacidad para más de 34 000 espectadores. Si eres aficionado al fútbol, no puedes perderte un partido del Girondins y animar a sus jugadores.

4. El ciclismo:

Burdeos es también una ciudad ciclista, y tiene una larga tradición en este deporte. La ciudad ha sido etapa obligatoria del Tour de France, la carrera ciclista más famosa del mundo, y ha acogido dos veces el campeonato mundial de ciclismo en pista. Además, Burdeos cuenta con una red de carriles bici que te permiten recorrer la ciudad y sus alrededores de forma segura y ecológica. Puedes alquilar una bicicleta en uno de los muchos puntos disponibles o usar el servicio público Vcub.

5. El surf:

Si te gusta el surf, Burdeos es un punto de partida perfecto para disfrutar de las olas del océano Atlántico. La Costa de Plata, que se extiende desde Burdeos hasta Biarritz, tiene algunas de las mejores playas para practicar este deporte, como Lacanau, Hossegor o Capbreton. En estas playas se celebran competiciones internacionales cada año, como el Lacanau Pro o el Quiksilver Pro France. También puedes tomar clases o alquilar una tabla en alguna de las numerosas escuelas y tiendas que hay en la zona.

Como ves, Burdeos es una ciudad que lo tiene todo para los amantes del deporte y la aventura. No lo dudes más y ven a descubrir todo lo que Burdeos puede ofrecerte.

