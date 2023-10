Los deportes que más se practican en la Ciudad de Almere, Países Bajos

La ciudad de Almere, ubicada en la provincia de Flevoland, es una de las más jóvenes y modernas de los Países Bajos. Fundada en 1976 sobre terrenos ganados al mar, Almere se ha convertido en un centro de deportes y actividades al aire libre, gracias a su entorno natural y su infraestructura urbana. En este artículo, te presentamos cinco deportes que se practican en la ciudad de Almere y que puedes disfrutar si la visitas.

1. Surf:

Aunque no lo cres, sí, Almere cuenta con varios lagos artificiales que ofrecen condiciones ideales para practicar el surf, tanto para principiantes como para expertos. El más grande es el lago IJsselmeer, donde se celebran competiciones internacionales de windsurf y kitesurf. También puedes surfear en el lago Markermeer, el lago Gooimeer o el lago Weerwater, donde se encuentra el centro urbano de Almere.

2. Ciclismo:

El ciclismo es uno de los deportes más populares en los Países Bajos, y Almere no es la excepción. La ciudad cuenta con más de 400 kilómetros de carriles bici que conectan los diferentes barrios y zonas verdes. Además, Almere forma parte de la red nacional de rutas ciclistas, que te permite recorrer el país en bicicleta siguiendo señales y mapas. Una de las rutas más interesantes es la que rodea el lago IJsselmeer, con una longitud de 400 kilómetros.

3. Golf:

Si te gusta el golf, Almere te ofrece varias opciones para practicar este deporte. La ciudad tiene cuatro campos de golf, cada uno con su propio estilo y dificultad. El más antiguo es el Golfclub Almeerderhout, fundado en 1983 y situado en un bosque. El más grande es el Golfbaan Naarderbos, que tiene 36 hoyos y vistas al lago Gooimeer. El más moderno es el Golfpark Almkreek, que se inauguró en 2012 y tiene un diseño ecológico. Y el más exclusivo es el Golfresidentie Zeewolde, que es un club privado con 27 hoyos.

4. Escalada:

Si te atreves con la escalada, Almere te ofrece dos lugares donde puedes practicar este deporte. El primero es el Klimbos Fun Forest, un parque de aventuras situado en el bosque de Almeerderhout, donde puedes escalar entre los árboles siguiendo diferentes circuitos con cuerdas, puentes y tirolinas. El segundo es el Boulderhal Kunststof, un centro de escalada indoor donde puedes escalar sobre bloques de diferentes formas y alturas sin necesidad de arnés ni cuerda.

5. Esquí: Aunque pueda parecer sorprendente, también puedes practicar el esquí en Almere. La ciudad tiene una pista de esquí artificial llamada Ski-Mere, donde puedes aprender o mejorar tu técnica sobre la nieve sintética. La pista tiene una longitud de 230 metros y una inclinación máxima del 25%. También hay una zona para niños y principiantes, y un bar donde puedes tomar algo después de esquiar.

