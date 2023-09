Los deportes que más se practican en la Ciudad de Groningen

La ciudad de Groningen, en los Países Bajos, es conocida por su ambiente joven, su cultura innovadora y su pasión por el deporte. En esta entrada, te presentamos cinco deportes que se practican en esta ciudad y que quizás no conocías.

1. Korfbal. Este deporte, inventado en Holanda en 1902, es una mezcla de baloncesto y balonmano. Se juega con dos equipos mixtos de ocho jugadores cada uno, que intentan anotar en un aro colocado a 3,5 metros de altura. El korfbal es muy popular en Groningen, donde hay varios clubes y competiciones locales.

2. Remo. El remo es uno de los deportes más antiguos y prestigiosos de Groningen. La ciudad cuenta con varios canales y ríos que permiten la práctica de este deporte, tanto recreativo como competitivo. El club de remo más famoso es el Aegir, fundado en 1878 y vinculado a la Universidad de Groningen.

3. Hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo es otro deporte con mucha tradición en Groningen. El equipo más representativo es el GIJS Groningen, que juega en la primera división nacional y ha ganado varios títulos nacionales e internacionales. El GIJS Groningen tiene su sede en el pabellón Kardinge, donde también se puede practicar el patinaje sobre hielo.

4. Fútbol americano. Aunque el fútbol americano no es muy popular en Europa, en Groningen hay un equipo que se ha hecho un hueco en la escena nacional. Se trata del Groningen Giants, fundado en 2000 y que compite en la segunda división holandesa. El Groningen Giants entrena y juega en el campo de rugby del Stadspark.

5. Frisbee. El frisbee es un deporte divertido y dinámico que se puede practicar al aire libre con poco equipamiento. En Groningen hay un club de frisbee llamado Gronical Dizziness, que participa en torneos nacionales e internacionales de ultimate frisbee, una modalidad que combina elementos del fútbol, el baloncesto y el rugby.

