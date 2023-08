Los Deportes que más se practican en la Ciudad de Eindhoven

Eindhoven es una ciudad holandesa conocida por su innovación tecnológica y su cultura creativa. Pero también es un lugar donde se puede disfrutar de diferentes deportes, tanto para practicarlos como para verlos. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la ciudad de Eindhoven y que quizás no conocías.

1. Fútbol sala.

El fútbol sala es una modalidad de fútbol que se juega en una cancha cubierta y con un balón más pequeño y pesado que el habitual. Es un deporte muy dinámico y exigente, que requiere de mucha habilidad y rapidez. En Eindhoven hay varios clubes de fútbol sala, como el FC Eindhoven, el ZVV Eindhoven o el Nieuw Woensel, que compiten en las ligas nacionales e internacionales.

2. Hockey sobre hielo.

El hockey sobre hielo es otro deporte que tiene mucha tradición en Eindhoven, gracias al equipo local, el Eindhoven Kemphanen, que juega en la primera división holandesa. El hockey sobre hielo es un deporte de contacto y velocidad, que se disputa entre dos equipos de seis jugadores cada uno, que intentan anotar goles con un disco de goma en la portería contraria. El Eindhoven Kemphanen tiene su sede en el Ice Sport Center Eindhoven, donde también se puede practicar este deporte como aficionado.

3. BMX.

El BMX es un deporte extremo que consiste en realizar acrobacias y saltos con una bicicleta pequeña y resistente. Es un deporte muy espectacular y divertido, que se puede practicar tanto en pistas cerradas como al aire libre. En Eindhoven hay varias opciones para los amantes del BMX, como el Indoor BMX Park 040, el Area 51 Skatepark o el Urban Sport Park.

4. Squash.

El squash es un deporte de raqueta que se juega en una sala cerrada con cuatro paredes, donde los dos jugadores se golpean una pelota de goma con sus respectivas raquetas. Es un deporte muy intenso y competitivo, que requiere de mucha agilidad y resistencia. En Eindhoven hay varios centros donde se puede practicar el squash, como el Squash Time, el Squash Eindhoven o el Sportcentrum TUE.

5. Golf.

El golf es un deporte de precisión que consiste en introducir una bola en un hoyo con el menor número de golpes posibles, utilizando diferentes palos según la distancia y la situación. Es un deporte muy relajante y elegante, que se puede disfrutar tanto individualmente como en grupo. En Eindhoven hay varios campos de golf donde se puede practicar este deporte, como el Golfclub Welschap, el Golfclub Riel o el Golfbaan De Gulbergen.

