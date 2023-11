Los empleos mejor pagados en la Ciudad de Budapest

Budapest es la capital y la ciudad más poblada de Hungría, así como su principal centro económico, cultural y turístico. Con una población de más de 1,7 millones de habitantes, Budapest ofrece una gran variedad de oportunidades laborales para profesionales de diferentes sectores y niveles de cualificación.

Según estadísticas locales, el salario medio neto mensual en Budapest es de 1.067 euros, lo que equivale a unos 13.000 euros al año. Sin embargo, hay algunos empleos que superan ampliamente esta cifra y que se encuentran entre los mejor pagados de la ciudad. Estos son algunos ejemplos:

Médico especialista: Los médicos que trabajan en hospitales o clínicas privadas de Budapest pueden llegar a ganar entre 3.000 y 5.000 euros al mes, dependiendo de su especialidad, experiencia y reputación. Algunas de las especialidades más demandadas y mejor remuneradas son la cardiología, la neurología, la cirugía plástica y la oftalmología.

Ingeniero de software: El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es uno de los más dinámicos y competitivos de Budapest, donde se encuentran empresas multinacionales como IBM, Microsoft, Nokia o Ericsson. Los ingenieros de software que desarrollan aplicaciones, sistemas o plataformas para estas compañías pueden cobrar entre 2.000 y 4.000 euros al mes, según su nivel de experiencia, habilidades y lenguajes de programación que dominen.

Director financiero: Los directores financieros son los responsables de gestionar los recursos económicos de una empresa, elaborar presupuestos, analizar estados financieros, supervisar auditorías y cumplir con las normativas fiscales. Se trata de un puesto de alta responsabilidad que requiere una formación superior en economía, administración de empresas o contabilidad, así como un buen nivel de inglés y conocimientos de informática. Los directores financieros que trabajan en Budapest pueden percibir entre 2.500 y 4.500 euros al mes.

Abogado corporativo: Los abogados corporativos se encargan de asesorar legalmente a las empresas en temas como contratos, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, litigios o cumplimiento normativo. Para ejercer esta profesión en Budapest se necesita tener una licenciatura en derecho, estar colegiado y tener un buen nivel de inglés u otro idioma extranjero. Los abogados corporativos que trabajan en la capital húngara pueden ganar entre 2.000 y 3.500 euros al mes.

Gerente de marketing: Los gerentes de marketing son los responsables de diseñar e implementar las estrategias de marketing de una empresa, con el objetivo de aumentar las ventas, mejorar la imagen de marca y fidelizar a los clientes. Para ello, deben tener conocimientos de investigación de mercados, publicidad, comunicación, redes sociales y comercio electrónico. Los gerentes de marketing que trabajan en Budapest pueden cobrar entre 1.500 y 3.000 euros al mes.

