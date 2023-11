Los empleos mejor pagados en la Ciudad de Sankt Moritz

Sankt Moritz es una ciudad suiza famosa por sus pistas de esquí, sus hoteles de lujo y su ambiente cosmopolita. Pero, ¿Qué tipo de empleos se pueden encontrar en esta ciudad alpina? ¿Y cuánto se puede ganar trabajando allí?

En este artículo, vamos a explorar los empleos mejor pagados en la Ciudad de Sankt Moritz, basándonos en los datos del portal de empleo local. Estos son los diez empleos que ofrecen los salarios más altos, según el promedio anual estimado:

Director/a de hotel: 150.000 CHF (unos 137.000 euros)

Chef ejecutivo/a: 120.000 CHF (unos 109.000 euros)

Gerente de restaurante: 100.000 CHF (unos 91.000 euros)

Ingeniero/a civil: 90.000 CHF (unos 82.000 euros)

Contador/a: 80.000 CHF (unos 73.000 euros)

Abogado/a: 75.000 CHF (unos 68.000 euros)

Médico/a: 70.000 CHF (unos 64.000 euros)

Profesor/a de esquí: 60.000 CHF (unos 55.000 euros)

Guía turístico/a: 50.000 CHF (unos 46.000 euros)

Recepcionista: 40.000 CHF (unos 36.000 euros)

Como se puede observar, los empleos relacionados con el sector turístico y hotelero son los que dominan el ranking, lo que refleja la importancia de esta actividad económica para la ciudad. Sin embargo, también hay espacio para profesionales de otras áreas, como la ingeniería, la contabilidad, el derecho o la medicina.

Para acceder a estos empleos, se requiere tener una formación específica, una experiencia previa y un buen nivel de idiomas, especialmente el alemán, el inglés y el francés. Además, se debe tener en cuenta que el costo de vida en Sankt Moritz es muy elevado, por lo que se debe ajustar el presupuesto personal.

Si te interesa trabajar en la Ciudad de Sankt Moritz, puedes consultar las ofertas disponibles en portales de empleo locales y enviar tu currículum a las empresas que te interesen. También puedes contactar con agencias de reclutamiento especializadas o con redes profesionales locales.

Trabajar en la Ciudad de Sankt Moritz puede ser una oportunidad única para desarrollar tu carrera profesional, disfrutar de un entorno natural privilegiado y conocer gente de todo el mundo. ¿Te animas a probarlo?

