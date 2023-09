Los eventos paranormales más famosos que han sucedido en Marsella

Marsella es una ciudad francesa con una larga historia y una rica cultura. Sin embargo, también es un lugar donde se han registrado numerosos fenómenos extraños e inexplicables que desafían la lógica y la razón. En este artículo, te presentamos cinco eventos paranormales que han sucedido en Marsella y que te dejarán con la boca abierta.

1. El fantasma del Palacio Longchamp

El Palacio Longchamp es un majestuoso edificio construido en el siglo XIX para conmemorar la llegada del agua a la ciudad. Hoy en día, alberga un museo de bellas artes y un museo de historia natural. Sin embargo, según algunos testimonios, también es el hogar de un fantasma que se aparece por las noches. Se trata de una mujer vestida de blanco que se pasea por los pasillos y las escaleras del palacio, emitiendo gemidos y lamentos. Algunos dicen que se trata de la esposa de uno de los arquitectos del palacio, que murió trágicamente durante su construcción. Otros creen que es el espíritu de una antigua empleada que fue asesinada por un amante celoso.

2. El misterio de la calle de los Tres Reyes

La calle de los Tres Reyes es una de las más antiguas y pintorescas de Marsella. Sin embargo, también es una de las más temidas por los habitantes locales, ya que se dice que está maldita. Según la leyenda, en el año 1793, tres reyes magos llegaron a Marsella para adorar al niño Jesús, pero fueron capturados y ejecutados por los revolucionarios franceses. Desde entonces, se dice que sus almas vagan por la calle, provocando desgracias y accidentes a quienes se atreven a transitarla. Algunos afirman haber visto sus sombras o haber escuchado sus voces pidiendo clemencia.

3. El enigma de la cripta de Santa Víctoria

La cripta de Santa Víctoria es una antigua necrópolis paleocristiana situada bajo la abadía del mismo nombre. En su interior, se conservan los restos de varios santos y mártires, así como numerosas reliquias y objetos sagrados. Sin embargo, lo que más llama la atención es una extraña inscripción grabada en una pared, que dice: «Aquí está el secreto del mundo». Nadie sabe qué significa ni quién la escribió, pero algunos especulan que se trata de una clave para descifrar algún misterio oculto o algún tesoro escondido.

4. La aparición de la Virgen del Puerto Viejo

El Puerto Viejo es el corazón histórico y cultural de Marsella. Allí se encuentra la basílica de Notre-Dame de la Garde, el símbolo más emblemático de la ciudad. Según la tradición, en el año 1214, un pescador llamado Jean-Baptiste Audiffret vio una luz brillante sobre el mar y escuchó una voz que le decía: «Construye aquí una capilla en mi honor». Al acercarse, vio que se trataba de la Virgen María, que le sonreía desde una roca. El pescador obedeció y construyó una pequeña capilla, que con el tiempo se convirtió en la actual basílica. Desde entonces, muchos fieles acuden al lugar para pedir protección y favores a la Virgen del Puerto Viejo.

5. El caso del hombre lobo de Marsella

En el año 1764, Marsella fue escenario de una serie de ataques brutales contra personas y animales. Los testigos describían al agresor como una bestia feroz, parecida a un lobo pero con rasgos humanos. La población entró en pánico y se organizaron batidas para capturar al monstruo. Finalmente, se detuvo a un hombre llamado Jean-Baptiste Grange, acusado de ser el hombre lobo de Marsella. Se le sometió a un juicio donde se le presentaron pruebas como sus ropas rasgadas, sus uñas ensangrentadas y su comportamiento errático. Grange confesó ser el culpable y dijo que se transformaba en lobo por culpa de una maldición. Fue condenado a muerte y quemado en la hoguera.

Estos son solo algunos de los eventos paranormales que han sucedido en Marsella, pero hay muchos más. ¿Te atreves a descubrirlos?

