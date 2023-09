5 Curiosidades de la Ciudad de Marsella

Marsella es una de las ciudades más antiguas, grandes y bellas de Francia. Su historia, cultura, gastronomía y paisajes la convierten en un destino turístico muy atractivo. ¿Quieres conocer algunos datos curiosos sobre esta ciudad? Aquí te presentamos cinco de ellos:

1. Marsella fue fundada por los griegos en el siglo VI a.C. con el nombre de Massalia.

Fue la primera colonia griega en la Galia y un importante puerto comercial y cultural. Los romanos la conquistaron en el siglo I a.C. y la integraron en su imperio. Durante la Edad Media, Marsella sufrió varias invasiones y saqueos, pero también se benefició del comercio con Oriente. En el siglo XVIII, se convirtió en una de las principales ciudades de la Revolución Francesa y en el siglo XIX, experimentó un gran desarrollo industrial y demográfico.

2. Marsella es la segunda ciudad más poblada de Francia, después de París, con más de 860.000 habitantes.

Además, es la tercera área metropolitana más grande del país, con más de 1,7 millones de habitantes. Marsella es una ciudad muy diversa y multicultural, donde conviven personas de diferentes orígenes, religiones e idiomas. Se estima que alrededor del 40% de la población tiene ascendencia extranjera, principalmente del norte de África, Italia, España y Armenia.

3. Marsella es famosa por su gastronomía, que refleja su historia y su diversidad.

Uno de sus platos más típicos es la bouillabaisse, una sopa de pescado y marisco con azafrán, tomate y hierbas provenzales. Otros platos tradicionales son la ratatouille, un guiso de verduras; el pastis, una bebida anisada; el panisse, una masa frita de harina de garbanzo; y el navette, un dulce con forma de barco y sabor a flor de azahar.

4. Marsella es la sede del equipo de fútbol Olympique de Marseille, uno de los más populares y exitosos de Francia.

El club fue fundado en 1899 y juega en el estadio Vélodrome, que tiene capacidad para 67.000 espectadores. El Olympique de Marseille ha ganado diez veces la liga francesa, diez veces la copa francesa y una vez la Liga de Campeones de Europa, en 1993. Su rivalidad más intensa es con el Paris Saint-Germain, el otro gran equipo del país.

5. Marsella tiene un rico patrimonio cultural y artístico, que se puede apreciar en sus numerosos museos, monumentos e iglesias.

Algunos de los más destacados son: la basílica de Notre-Dame de la Garde, que domina la ciudad desde lo alto de una colina; el puerto viejo, donde se concentra la vida marinera y comercial; el castillo de If, una fortaleza situada en una isla frente a la costa; el palacio Longchamp, que alberga dos museos y un parque; y el museo MuCEM, dedicado a las civilizaciones del Mediterráneo.

