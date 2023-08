Los mejores empleos en el Municipio Arteijo de la provincia de Galicia en España

¿Te gustaría saber cuáles son los empleos mejor pagados en el municipio Arteijo de la provincia de Galicia en España? Si es así, sigue leyendo este artículo, donde te contaremos todo lo que necesitas saber sobre las oportunidades laborales y las condiciones salariales en esta zona.

Arteijo es un municipio costero situado en la comarca de Bergantiños, al noroeste de la provincia de A Coruña. Tiene una población de unos 30.000 habitantes y una superficie de 93 km². Su economía se basa principalmente en la industria textil, la pesca y el turismo.

El municipio dispone de uno de los polígonos industriales más importantes de Galicia; el polígono de Sabón, que dispone de unos tres millones de metros cuadrados, más de cien empresas y da empleo directo a más de cuatro mil quinientas personas. Entre las empresas más destacadas se encuentran Inditex, la multinacional líder en el sector de la moda, que tiene su sede central y varios centros logísticos en Arteijo; o Alucoil, una empresa dedicada a la fabricación de paneles compuestos de aluminio para la construcción y la industria.

Según un informe conjunto de Adecco e Infoempleo, las condiciones económicas de los nuevos puestos de trabajo que se crean en Galicia están entre las mejores de todo el país, con un sueldo medio de 23.850 euros, solo por detrás de los que se ofrecen en Cataluña (26.400) y el País Vasco (24.160). En el caso de Arteijo, el salario medio se sitúa en torno a los 25.000 euros anuales, lo que supone un 6% más que la media gallega y un 5% más que la media nacional.

Los empleos mejor pagados en Arteijo corresponden a los sectores de la ingeniería, la informática, la administración y las finanzas, la logística y el transporte, y el comercio y las ventas. Dentro de estos sectores, los perfiles más demandados y mejor remunerados son los siguientes:

Ingeniero/a industrial: se encarga del diseño, la gestión y el mantenimiento de los procesos industriales, así como del control de calidad, la seguridad y el medio ambiente. El salario medio anual es de unos 35.000 euros.

Programador/a informático/a: se dedica al desarrollo, la programación y el mantenimiento de aplicaciones informáticas, tanto web como móviles, utilizando diferentes lenguajes y herramientas. El salario medio anual es de unos 30.000 euros.

Contable: se ocupa de llevar la contabilidad y las finanzas de una empresa o entidad, realizando tareas como el registro de operaciones, la elaboración de balances, la gestión fiscal o el pago a proveedores. El salario medio anual es de unos 28.000 euros.

Técnico/a logístico/a: se responsabiliza del almacenamiento, el transporte y la distribución de mercancías o productos, optimizando los recursos disponibles y garantizando la calidad del servicio. El salario medio anual es de unos 26.000 euros.

Vendedor/a: se encarga de atender al cliente, asesorarle sobre los productos o servicios que ofrece la empresa, realizar ventas y fidelizar al cliente. El salario medio anual es de unos 24.000 euros.

Como ves, Arteijo ofrece una gran variedad de empleos con buenas condiciones salariales y profesionales. Si estás interesado/a en trabajar en este municipio, te recomendamos que consultes las ofertas disponibles en los portales web especializados o que envíes tu currículum directamente a las empresas que te interesen.

