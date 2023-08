Los mejores empleos en el municipio Riveira de la provincia de Galicia en España

Si estás buscando trabajo en Riveira, un municipio costero situado en la comarca del Barbanza, en la provincia de A Coruña, tienes varias opciones para elegir. Riveira es una localidad con una gran actividad económica, especialmente relacionada con el sector pesquero y conservero, pero también con el turismo, el comercio y los servicios. Según el portal de empleo Indeed, hay 148 ofertas de trabajo en Riveira, A Coruña provincia, y 281 ofertas de trabajo en Ribeira, Pontevedra provincia. Algunos de los empleos más demandados son:

Retail Sales Associate / Vendedor de Tienda: Se trata de un puesto para trabajar en la tienda Hard Rock International España, ubicada en el centro comercial As Cancelas. El candidato debe tener experiencia en ventas, atención al cliente, conocimiento del producto y habilidades comunicativas. El salario es según convenio y se ofrece un plan de carrera dentro de la empresa.

Comercial (m/f): Se trata de un puesto para trabajar como comercial de la empresa Neuce España Galicia, dedicada a la fabricación y distribución de pinturas industriales. El candidato debe tener experiencia en el sector, carnet de conducir y vehículo propio. El salario es fijo más comisiones y se ofrece contrato indefinido.

Operarios/as de Limpieza para Conservera: Se trata de un puesto para trabajar como operario/a de limpieza en una empresa conservera situada en Ribeira. El candidato debe tener vehículo propio para desplazarse hasta el centro de trabajo y valorable experiencia previa en limpieza o bien en industria alimentaria. El salario es según convenio y se ofrece jornada completa.

Agente Comercial Inmobiliario: Se trata de un puesto para trabajar como agente comercial inmobiliario para la empresa SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP SL. El candidato debe tener habilidades comerciales, capacidad de negociación, autonomía y orientación al cliente. El salario es a comisión y se ofrece formación continua y herramientas digitales.

Personal de Limpieza – Centro Residencial Riveira: Se trata de un puesto para trabajar como personal de limpieza en el centro residencial DomusVi Riveira. El candidato debe tener experiencia previa realizando labores de limpieza, preferiblemente en hostelería, residencias o centros sanitarios. El salario es según convenio y se ofrece media jornada.

Estos son solo algunos ejemplos de los empleos que puedes encontrar en Riveira. Si quieres ver más ofertas, puedes consultar los portales web Indeed, Infojobs o Jobatus, entre otros. También puedes visitar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o del Servizo Público de Emprego (SPEG) para inscribirte como demandante de empleo y acceder a las ofertas gestionadas por estos organismos.

Riveira es un municipio con muchas oportunidades laborales para diferentes perfiles profesionales. Si te interesa trabajar en esta localidad, no dudes en enviar tu currículum a las empresas que te interesen o contactar con ellas para solicitar más información. Recuerda que una buena carta de presentación y una entrevista bien preparada pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir el empleo que deseas.

