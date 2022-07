Los mejores Tips para tener una iluminación funcional y decorativa en la cocina

CARACAS, VENEZUELA.-

Los expertos destacan que este es uno de los espacios más importantes de la casa, que es un área de trabajo y, por tanto, debe tener luz blanca o fría; para ello Pickens ofrece una variada gama de productos con dos años de garantía.

Nos guste o no, cocinar es un arte y el espacio donde lo hagas debe inspirar. No solo se trata de tener un mesón espacioso, hornillas y gabinetes modernos; también hay que tener una buena iluminación que dé ese toque agradable y, además, estilo a la decoración.

En una familia siempre hay alguien amante del oficio culinario, pero también hay quien ve la preparación de los alimentos como una rutina obligada. ¿Cómo cautivarlos a los dos y hacerles sentir pertenencia con la cocina? Una recomendación de los expertos es comenzar por la iluminación.

Danny Montero, gerente de ventas masivas de Pickens, empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de productos eléctricos y de iluminación LED, recomienda preferiblemente usar luz blanca en el área donde se preparan los alimentos, mientras que, para el comedor, aconseja la luz cálida.

Pickens -explica- tiene variedad de bombillos para el área de la cocina: “para empotrar están los spots, que van desde los 3W hasta los 24 W, que también pueden ser spots tipo superficial (de 12 W hasta 24W); los tubos LED; o los bombillos dicroicos, que son los que más se usan en las lámparas para encofrar de las cocinas”.

Las sugerencias de Montero fueron apoyadas por la arquitecta Keyla Pernía, , quien destacó que la cocina es un área importante que debe ser valorada a la hora de renovar los ambientes del hogar.

Enfatizó que, así sea doméstica, es un lugar de trabajo que debe tener una iluminación neutra con tendencia fría; y recordó que la ambientación cálida se usa en las salas de descanso, en los espacios donde estamos buscando tranquilidad. “Debemos conseguir una iluminación funcional al mismo tiempo que decorativa”, apuntó.

Hay luz cálida (amarilla), neutra (con tendencia a lo natural) y fría (blanca azulada), “pero para estos espacios lo recomendable es usar de 4.000 a 4.500 k (Kelvin) que son los tonos neutros fríos. De 3.500 k para abajó son los tonos amarillos. La medición de temperatura la da el bombillo”.

“Lo mejor es coloca una iluminación general y focos extras, dirgidios a áreas como el fregadero y los fogones”, recomendó la experta.

¿Qué otros elementos hay que considerar para lograr una buena iluminación?

Si hay mucha iluminación natural, dijo Pernía, se puede usar un regulador de iluminación para crear un balance durante el día. Se debe tomar en cuenta si es una iluminación principal (la que va en el techo), puntual (la que podemos ubicar debajo de los estantes o gabinetes), o de ambiente (la decorativa que suele usarse en los estantes con vajilla a la vista). Los focos para iluminación general tienen una salida de luz abierta o ángulo de iluminación, de 60° y lo ideal es colocarlos a metro y medio de distancia entre sí, de forma lineal. La iluminación focal también va a depender de los colores de paredes y pisos. Si predomina el blanco, se reflejará más la luz y tal vez no se requiera tantos bombillos; en cambio, si son oscuros se va a requerir de más focos que generen luminosidad. Si hay islas en la cocina, ésta se ilumina dependiendo de si tiene fogón o no: en el primer caso, se usa luz fría; pero, en el segundo, si es para sentarse a comer y compartir, funciona mejor una lámpara colgante con luz cálida. En las zonas útiles, como las alacenas o gabinetes, las luces empotradas, ofrecen claridad y no molestan a la vista.

La gama de productos que ofrece Pickens, en el caso de la línea de bombillos, tubos, reflectores LED, spot, breaker, toma-corrientes, interruptores y lámparas gozan de una garantía de dos años, y los protectores de voltaje de cinco; en ambos casos están certificadas por los más altos estándares de control de calidad, seguridad industrial y ambiental.

NP