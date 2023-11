Los smartphones que más se venden en Copenhague

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los smartphones que más se venden en Copenhague? Si eres un amante de la tecnología y te gusta estar al día de las últimas novedades, este artículo te va a interesar. Te vamos a mostrar los modelos más populares entre los habitantes de la capital danesa, sus características, precios y ventajas. ¡No te lo pierdas!

Copenhague es una ciudad moderna, cosmopolita y con una alta calidad de vida. Sus ciudadanos son exigentes y buscan lo mejor en todos los ámbitos, incluyendo la telefonía móvil. Por eso, no es de extrañar que los smartphones que más se venden en Copenhague sean de marcas reconocidas y prestigiosas, que ofrecen un rendimiento óptimo, un diseño elegante y una gran variedad de funciones.

Si bien a continuación presentaremos interesantes opciones que usan los daneses desde nuestra redacción recomendamos el Google Pixel, el modelo Pixel 8 es un gran telefóno que todos deben probar.

Según los datos de ventas del último trimestre, estos son los cinco smartphones que más se venden en Copenhague:

iPhone 13:

El último lanzamiento de Apple ha sido todo un éxito en Copenhague, donde se ha convertido en el smartphone más vendido. El iPhone 13 destaca por su pantalla OLED de 6,1 pulgadas, su cámara trasera de 12 megapíxeles con modo nocturno y gran angular, su batería de larga duración y su resistencia al agua y al polvo. Además, cuenta con el chip A15 Bionic, el más potente del mercado, que le permite ejecutar aplicaciones y juegos con una fluidez increíble. Su precio es de 899 euros.

Samsung Galaxy S21:

El buque insignia de Samsung también tiene muchos adeptos en Copenhague, donde ocupa el segundo lugar en ventas. El Galaxy S21 presume de tener una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara trasera de 64 megapíxeles con zoom óptico y digital, una batería de 4000 mAh con carga rápida e inalámbrica y un lector de huellas ultrasónico. Además, tiene el procesador Exynos 2100, que le confiere una gran potencia y velocidad. Su precio es de 849 euros.

Huawei P50:

El gigante chino no se queda atrás y se sitúa en el tercer puesto con su Huawei P50, un smartphone que sorprende por su cámara trasera de 50 megapíxeles con lente Leica, que ofrece unas imágenes de una calidad impresionante. También destaca por su pantalla OLED de 6,5 pulgadas con una resolución de 2700 x 1224 píxeles, su batería de 4100 mAh con carga rápida e inalámbrica y su procesador Kirin 9000, que le garantiza un rendimiento fluido y estable. Su precio es de 799 euros.

OnePlus 9:

La marca china OnePlus se ha ganado la confianza de muchos usuarios en Copenhague, donde su OnePlus 9 ocupa el cuarto lugar en ventas. Este smartphone tiene una pantalla Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara trasera de 48 megapíxeles con lente Hasselblad, una batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica y un lector de huellas óptico. Además, tiene el procesador Snapdragon 888, que le proporciona una gran potencia y velocidad. Su precio es de 699 euros.

Xiaomi Mi 11:

El quinto puesto es para el Xiaomi Mi 11, un smartphone que ofrece unas prestaciones excelentes a un precio muy competitivo. El Mi 11 tiene una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas con una resolución de 1440 x 3200 píxeles, una cámara trasera de 108 megapíxeles con zoom óptico y digital, una batería de 4600 mAh con carga rápida e inalámbrica y un lector de huellas ultrasónico. Además, tiene el procesador Snapdragon 888, que le asegura un rendimiento óptimo y fluido. Su precio es de 599 euros.

Estos son los smartphones que más se venden en Copenhague, pero hay muchos más modelos disponibles en el mercado. Si quieres saber más sobre ellos o comparar sus características y precios, puedes visitar nuestra página web o acudir a nuestra tienda física, donde te atenderemos encantados y te asesoraremos para que encuentres el smartphone que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. ¡Te esperamos!

