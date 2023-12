Los smartphones que más se venden en Los Ángeles, California

Los smartphones que más se venden en Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de Estados Unidos, donde la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental en la vida de sus habitantes.

Por eso, no es de extrañar que el mercado de los smartphones sea muy competitivo y dinámico en esta urbe, donde los consumidores buscan lo mejor y lo más nuevo en cuanto a dispositivos móviles.

Pero, ¿Cuáles son los smartphones que más se venden en Los Ángeles?

Según un informe de la consultora Counterpoint Research, basado en los datos de ventas del tercer trimestre de 2023, estos son los cinco modelos más populares entre los angelinos:

iPhone 15:

El último lanzamiento de Apple sigue siendo el líder indiscutible en ventas, con un 35% de cuota de mercado. El iPhone 15 destaca por su diseño elegante, su pantalla OLED de 6.7 pulgadas, su cámara trasera de 48 megapíxeles y su batería de larga duración. Además, cuenta con el sistema operativo iOS 15, que ofrece una experiencia fluida y segura a los usuarios.

Samsung Galaxy S22:

El principal rival del iPhone 15 es el Samsung Galaxy S22, que ocupa el segundo lugar con un 25% de cuota de mercado. El Galaxy S22 presume de tener la mejor pantalla del mercado, con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. También tiene una cámara trasera de 108 megapíxeles y una batería de 5000 mAh. Su sistema operativo es Android 12, que incorpora varias mejoras y novedades.

Google Pixel 6:

El tercer puesto es para el Google Pixel 6, que tiene un 15% de cuota de mercado. El Pixel 6 es el smartphone más inteligente del mercado, gracias a su procesador Tensor, que le permite realizar tareas avanzadas de inteligencia artificial. Su pantalla es de 6.4 pulgadas, su cámara trasera es de 50 megapíxeles y su batería es de 4614 mAh. Su sistema operativo es Android 12, con la garantía de actualizaciones rápidas y constantes.

OnePlus 10:

El cuarto lugar es para el OnePlus 10, que tiene un 10% de cuota de mercado. El OnePlus 10 es el smartphone más potente del mercado, con un procesador Snapdragon 898, que le otorga un rendimiento excepcional. Su pantalla es de 6.7 pulgadas, su cámara trasera es de 64 megapíxeles y su batería es de 4500 mAh. Su sistema operativo es OxygenOS 12, basado en Android 12, que ofrece una interfaz limpia y personalizable.

Motorola Edge X:

El quinto lugar es para el Motorola Edge X, que tiene un 5% de cuota de mercado. El Motorola Edge X es el smartphone más innovador del mercado, con un diseño curvo que se adapta a la mano del usuario. Su pantalla es de 6.8 pulgadas, su cámara trasera es de 108 megapíxeles y su batería es de 6000 mAh. Su sistema operativo es Android 12, con algunas funciones exclusivas de Motorola.

Estos son los smartphones que más se venden en Los Ángeles, según el informe de Counterpoint Research. ¿Qué te parecen estos modelos? ¿Cuál te gustaría tener? Déjanos tu opinión en los comentarios.

